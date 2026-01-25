ESPORTES
Kayzer aponta oscilação em derrota no Ba-Vi: "Caímos no segundo tempo"
Leão da Barra foi derrotado para o rival no Barradão, neste domingo, 25
Por João Grassi
Titular na derrota do Vitória por 1 a 0 no clássico contra o Bahia, neste domingo, 25, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano, o atacante Renato Kayzer concedeu entrevista na zona mista após o apito final no Estádio Manoel Barradas.
Durante o papo com a imprensa, Kayzer lamentou a derrota e apontou uma queda de desempenho da equipe no segundo tempo. O camisa 9, no entanto, reforçou sobre o foco do Leão no Campeonato Brasileiro e projetou uma campanha melhor na Série A em comparação com a temporada passada.
"É ruim perder jogos, ainda mais sendo clássico, mas já passou. A gente, é lógico que fica chateado, bravo por questões do jogo. A gente fez um primeiro tempo até melhor, segundo tempo acho que caímos um pouquinho de qualidade. Infelizmente acabamos tomando o gol", iniciou Kayzer.
"Agora é levantar a cabeça. A gente já começa a competição mais importante do ano, que é o Brasileiro. Sabemos que a gente tem que fazer um campeonato mais sólido do que o do ano passado, então agora é pensar na quarta-feira", concluiu o atacante.
Situação na tabela e próximo desafio
Com seis pontos conquistados no Baianão e atualmente na 3ª posição, o Vitória pode ainda terminar esta rodada fora do G-4 da classificação a depender dos demais resultados.
O Leão da Barra agora muda o foco para a estreia pelo Brasileirão Série A, quando encara o Remo, na próxima quarta-feira, 28, às 19h, novamente no Barradão.
