HOME > ESPORTES
ESPORTES

Kayzer aponta oscilação em derrota no Ba-Vi: "Caímos no segundo tempo"

Leão da Barra foi derrotado para o rival no Barradão, neste domingo, 25

Por João Grassi

25/01/2026 - 19:57 h | Atualizada em 26/01/2026 - 0:15
Renato Kayzer em ação no Ba-Vi
Renato Kayzer em ação no Ba-Vi -

Titular na derrota do Vitória por 1 a 0 no clássico contra o Bahia, neste domingo, 25, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano, o atacante Renato Kayzer concedeu entrevista na zona mista após o apito final no Estádio Manoel Barradas.

Durante o papo com a imprensa, Kayzer lamentou a derrota e apontou uma queda de desempenho da equipe no segundo tempo. O camisa 9, no entanto, reforçou sobre o foco do Leão no Campeonato Brasileiro e projetou uma campanha melhor na Série A em comparação com a temporada passada.

"É ruim perder jogos, ainda mais sendo clássico, mas já passou. A gente, é lógico que fica chateado, bravo por questões do jogo. A gente fez um primeiro tempo até melhor, segundo tempo acho que caímos um pouquinho de qualidade. Infelizmente acabamos tomando o gol", iniciou Kayzer.

"Agora é levantar a cabeça. A gente já começa a competição mais importante do ano, que é o Brasileiro. Sabemos que a gente tem que fazer um campeonato mais sólido do que o do ano passado, então agora é pensar na quarta-feira", concluiu o atacante.

Leia Também:

Gabriel diz que Vitória teve "chances claras" em derrota no clássico
Baralhas diz que Vitória teve mais oportunidades que o Bahia no Ba-Vi
Livre no mercado, Marinho assiste ao Ba-Vi junto com a TUI no Barradão

Situação na tabela e próximo desafio

Com seis pontos conquistados no Baianão e atualmente na 3ª posição, o Vitória pode ainda terminar esta rodada fora do G-4 da classificação a depender dos demais resultados.

O Leão da Barra agora muda o foco para a estreia pelo Brasileirão Série A, quando encara o Remo, na próxima quarta-feira, 28, às 19h, novamente no Barradão.

Tags:

ba-vi EC Vitória 2026 entrevista Renato Kayzer Zona Mista

x