Técnico do Grêmio é alvo de críticas por termo de conotação racista
Expressão usada após o Gre-Nal gerou críticas e pedido de desculpas
Por Téo Mazzoni
A derrota do Grêmio no Gre-Nal 449, disputado na noite deste domingo, 25, e válido pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho, ganhou repercussão para além do resultado em campo. Após o revés no Beira-Rio, o técnico Luís Castro utilizou a expressão “dia negro” ao comentar a atuação da equipe, termo que gerou críticas por sua conotação racista.
Na entrevista coletiva após a partida, o treinador lamentou o desempenho gremista e afirmou que o caminho para a recuperação passa exclusivamente pelo trabalho. “Vamos trabalhar eu acho que só há uma forma de seguir em frente é com trabalho. Não há outra forma. Não é lamentar, não é pôr a cabeça para baixo para os outros terem pena de nós. Foi um dia negro para nós. Foi um dia negro para nós, mas acabou”, disse Castro.
A declaração repercutiu negativamente, e, já na madrugada, o comandante gremista usou as redes sociais para se posicionar. Em nota oficial, Luís Castro afirmou que não teve a intenção de praticar qualquer ofensa racista e pediu desculpas pela expressão utilizada.
Na manifestação pública, o treinador reforçou sua posição contrária a qualquer tipo de discriminação. “Venho a público pedir desculpa em relação à expressão utilizada no final do clássico deste domingo em conferência de imprensa. Em momento algum tive a intenção de praticar qualquer ofensa racista. Referi-me unicamente ao contexto do jogo. Reforço a minha posição de defesa da igualdade como valor social. Igualdade de oportunidades, raças e religiões. Reafirmo as minhas humildes desculpas. Respeito a aprendizagem com o compromisso de não repetir a expressão”.
Apesar da polêmica, o Grêmio tenta virar a página rapidamente. A equipe volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Fluminense, às 19h30, no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.
