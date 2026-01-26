Menu
REPERCUSSÃO

Técnico do Grêmio é alvo de críticas por termo de conotação racista

Expressão usada após o Gre-Nal gerou críticas e pedido de desculpas

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

26/01/2026 - 7:29 h | Atualizada em 26/01/2026 - 7:56
Polêmica marca pós-jogo do Gre-Nal 449 no Campeonato Gaúcho
-

A derrota do Grêmio no Gre-Nal 449, disputado na noite deste domingo, 25, e válido pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho, ganhou repercussão para além do resultado em campo. Após o revés no Beira-Rio, o técnico Luís Castro utilizou a expressão “dia negro” ao comentar a atuação da equipe, termo que gerou críticas por sua conotação racista.

Na entrevista coletiva após a partida, o treinador lamentou o desempenho gremista e afirmou que o caminho para a recuperação passa exclusivamente pelo trabalho. “Vamos trabalhar eu acho que só há uma forma de seguir em frente é com trabalho. Não há outra forma. Não é lamentar, não é pôr a cabeça para baixo para os outros terem pena de nós. Foi um dia negro para nós. Foi um dia negro para nós, mas acabou”, disse Castro.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A declaração repercutiu negativamente, e, já na madrugada, o comandante gremista usou as redes sociais para se posicionar. Em nota oficial, Luís Castro afirmou que não teve a intenção de praticar qualquer ofensa racista e pediu desculpas pela expressão utilizada.

Na manifestação pública, o treinador reforçou sua posição contrária a qualquer tipo de discriminação. “Venho a público pedir desculpa em relação à expressão utilizada no final do clássico deste domingo em conferência de imprensa. Em momento algum tive a intenção de praticar qualquer ofensa racista. Referi-me unicamente ao contexto do jogo. Reforço a minha posição de defesa da igualdade como valor social. Igualdade de oportunidades, raças e religiões. Reafirmo as minhas humildes desculpas. Respeito a aprendizagem com o compromisso de não repetir a expressão”.

Apesar da polêmica, o Grêmio tenta virar a página rapidamente. A equipe volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Fluminense, às 19h30, no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Tags:

Campeonato Gaúcho futebol brasileiro Grêmio Gre-Nal polêmica racismo no futebol

