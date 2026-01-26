Fla-Flu, Gre-Nal, Choque-Rei e Mineiro: veja quem venceu os clássicos

Clássicos regionais movimentaram o futebol brasileiro no fim de semana - Foto: Adriano Fontes/Flamengo

A tarde deste domingo, 25, foi um prato cheio para quem vive de clássicos no futebol brasileiro. Do Ba-Vi 505, o primeiro de 2026, passando por confrontos históricos em Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, a rivalidade tomou conta do país. E, ao fim do dia, Fluminense, Internacional, Palmeiras e Atlético-MG foram os lados que sorriram, deixando seus rivais com uma semana bem menos leve pela frente.

No Rio de Janeiro, o Maracanã foi palco de mais um capítulo do Fla-Flu. Pela quarta rodada do Campeonato Carioca, o Fluminense levou a melhor e venceu o Flamengo por 2 a 1. Os gols saíram todos no segundo tempo: Serna abriu o placar, John Kennedy ampliou para o Tricolor, e Cebolinha diminuiu para o Rubro-Negro. Com o resultado, o Flu assumiu a liderança do Grupo A, enquanto o Flamengo segue em situação delicada, ocupando a zona de disputa do quadrangular do rebaixamento.

Em Porto Alegre, o clássico 449 entre Internacional e Grêmio entregou tudo o que se espera de um Gre-Nal: intensidade, discussões, entradas fortes e muitos gols. No Beira-Rio, o Colorado venceu por 4 a 2 em uma virada relâmpago construída no segundo tempo. Entre os 28 e os 36 minutos, o Inter marcou três vezes — dois gols de Borré e um de Bernabei, este após falha do goleiro Weverton. Marcos Rocha, contra, também deixou o dele para os donos da casa. Pelo lado gremista, Amuzu e Edenilson balançaram as redes.

Já em São Paulo, o Choque-Rei confirmou o alto nível técnico e emocional do Paulistão até aqui. Foram 20 finalizações, chances para os dois lados e um jogo aberto do início ao fim. Em casa, o Palmeiras se reabilitou após a goleada sofrida diante do Novorizontino e venceu o São Paulo por 3 a 1. Maurício marcou primeiro para o Verdão, Bobadilla empatou para o Tricolor, mas Flaco López e Khellven garantiram a vitória alviverde, que colocou o Palmeiras na liderança provisória do Estadual. O São Paulo, por sua vez, segue pressionado em meio a uma crise administrativa.

Fechando a lista de grandes duelos do dia, o clássico mineiro foi marcado por virada, golaços e polêmica na Arena MRV. O Atlético-MG venceu o Cruzeiro por 2 a 1 e conquistou sua primeira vitória na temporada. A Raposa saiu na frente ainda no primeiro tempo, aos 25 minutos, com Kaio Jorge, após cruzamento de Kaiki Bruno. Nos acréscimos da etapa inicial, os atleticanos reclamaram de um possível pênalti em Bernard, mas o árbitro Davi de Oliveira Lacerda mandou o jogo seguir. No segundo tempo, o Galo reagiu: aos 11, Bernard aproveitou cruzamento de Dudu e empatou. Aos 22, Hulk fez grande jogada individual, deixou Jonathan Jesus para trás e finalizou forte para decretar a virada.