RUBRO-NEGRO

Wagner Moura é homenageado pelo Vitória após indicação ao Oscar

Homenagem aconteceu antes do Ba-Vi, no domingo, 25

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

26/01/2026 - 7:08 h
O Vitória homenageou o ator Wagner Moura pela sua indicação ao Oscar 2026. A celebração aconteceu antes do clássico contra o Bahia, válido pelo Campeonato Baiano, no domingo, 25. O Leão da Barra perdeu e o placar final foi de 1 a 0.

Jogadores entraram em campo com uma faixa e uma camisa com a frase: "Ser Vitória é uma parte fundamental da minha vida. Wagner, estamos na torcida por você". A homenagem foi determinada pelo presidente do clube, Fábio Mota.

A declaração do ator que simboliza a relação do artista com o clube viralizou entre os torcedores do clube e foi dada ao podcast PodPah, ainda em 2024. Wagner já foi flagrado diversas vezes em transmissões do Vitória na arquibancada vendo o time do coração.

Veja a homenagem:

Wagner Moura está no auge da sua carreira e acaba de conquistar um feito histórico: se tornou o primeiro brasileiro indicado ao Oscar de Melhor Ator pelo seu trabalho em ‘O Agente Secreto’, que também disputa em Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco .

Além disso, o ator já acumula diversos prêmios, entre eles um troféu do Globo de Ouro e outro do Festival de Cannes. Essa coleção pode aumentar no dia 15 de março, quando acontece a cerimônia do Oscar.

