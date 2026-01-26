RUBRO-NEGRO
Wagner Moura é homenageado pelo Vitória após indicação ao Oscar
Homenagem aconteceu antes do Ba-Vi, no domingo, 25
Por Edvaldo Sales
O Vitória homenageou o ator Wagner Moura pela sua indicação ao Oscar 2026. A celebração aconteceu antes do clássico contra o Bahia, válido pelo Campeonato Baiano, no domingo, 25. O Leão da Barra perdeu e o placar final foi de 1 a 0.
Jogadores entraram em campo com uma faixa e uma camisa com a frase: "Ser Vitória é uma parte fundamental da minha vida. Wagner, estamos na torcida por você". A homenagem foi determinada pelo presidente do clube, Fábio Mota.
A declaração do ator que simboliza a relação do artista com o clube viralizou entre os torcedores do clube e foi dada ao podcast PodPah, ainda em 2024. Wagner já foi flagrado diversas vezes em transmissões do Vitória na arquibancada vendo o time do coração.
Veja a homenagem:
Vitória entrou em campo com uma faixa em homenagem a Wagner Moura— Heider Mota (@heiderzito) January 25, 2026
Além disso, outras ações também foram preparadas para o jogo em apoio ao torcedor do Leão que está concorrendo ao Oscar 2026 pic.twitter.com/cn0wET2WkC
Wagner Moura está no auge da sua carreira e acaba de conquistar um feito histórico: se tornou o primeiro brasileiro indicado ao Oscar de Melhor Ator pelo seu trabalho em ‘O Agente Secreto’, que também disputa em Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco .
Além disso, o ator já acumula diversos prêmios, entre eles um troféu do Globo de Ouro e outro do Festival de Cannes. Essa coleção pode aumentar no dia 15 de março, quando acontece a cerimônia do Oscar.
