Hat-trick de Endrick vira manchete na França: “Impossível parar”

Hat-trick de Endrick pelo Lyon rende elogios históricos do L’Équipe - Foto: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP

A atuação de Endrick segue causando impacto imediato no futebol francês. Com apenas três partidas disputadas pelo Lyon, o atacante brasileiro já soma números expressivos e virou destaque absoluto após marcar um hat-trick na goleada por 5 a 2 sobre o Metz, lanterna da Ligue 1, neste domingo, 25, pela 19ª rodada do Campeonato Francês.

O desempenho avassalador do camisa 9 repercutiu fortemente na imprensa local. Principal jornal esportivo da França, o L’Équipe não poupou elogios ao brasileiro, tratado como “fenômeno” após a exibição de alto nível.

Foi impossível parar Endrick escreveu o L’Équipe - após hat-trick de Endrick

O veículo também ressaltou a rapidez com que o atacante se adaptou ao novo clube e ao futebol europeu. "Em seu terceiro jogo pelo Lyon, ele já elevou suas estatísticas para quatro gols e uma assistência. Prova de que, para os grandes jogadores, não é preciso tempo de adaptação", destacou.

A publicação foi além ao apontar que a atuação poderia ter sido ainda mais histórica. "E se não fosse por um impedimento milimétrico, o ex-prodígio do Palmeiras teria feito quatro gols muito merecidos", complementou.

Com o hat trick deste domingo, Endrick mantém um início perfeito com a camisa dos Gones, acumulando quatro gols e uma assistência em apenas três jogos, números que ajudam a explicar a grande fase da equipe.

O Lyon, aliás, vive um momento extremamente positivo. A vitória sobre o Metz foi a oitava consecutiva do clube considerando todas as competições, incluindo Copa da França e Europa League. Pela Ligue 1, o time chegou aos 36 pontos e ocupa a quarta colocação, ficando a nove do líder Paris Saint-Germain.

Em meio à arrancada da equipe, Endrick já surge como um dos principais nomes do campeonato e começa a justificar, em campo, a empolgação que toma conta da França.

