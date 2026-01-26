SELEÇÃO BRASILEIRA
Copa do Mundo 2026: brasileiros brilham na rodada europeia
Jovens talentos colocam pressão na lista final da Seleção Brasileira para o Mundial
Por Valdomiro Neto
O técnico da Seleção brasileira, Carlo Ancelotti, terá muito trabalho para escolher quem serão os nomes convocados para compor o ataque da seleção canarinha na Copa do Mundo da FIFA, que acontece entre junho e julho de 2026. Os jovens talentos do Brasil estão em alto nível na Europa e marcaram gols pelos seus clubes na rodada europeia.
Premier League
Os brasileiros do Chelsea tiveram destaque na rodada deste domingo, 25, na Premier League, liga nacional inglesa. O brasileiro Estêvão marcou um golaço na vitória dos Blues contra a equipe do Crystal Palace, por 3 a 1. Outro brasileiro que também deixou sua marca na partida foi o atacante João Pedro, que marcou o segundo gol da equipe logo após Estêvão abrir o placar.
Outro destaque da rodada foi o camisa 10 do Manchester United, Matheus Cunha, que marcou o gol que sacramentou a vitória dos Red Devils por 3x2 sobre o Arsenal, confronto direto contra o líder da competição.
Hat-trick na França
Endrick, a jovem promessa da seleção brasileira, que deixou o Real Madrid para conquistar seu espaço na seleção, indo para o campeonato francês, foi o destaque entre os brasileiros ao redor do mundo. O atacante marcou três gols pela equipe do Lyon, em partida contra o Metz. Na goleada por 5 a 2, pela equipe francesa, são 4 gols e 1 assistência em três partidas, arrancando elogios da mídia europeia.
La Liga
Com presença já carimbada na seleção comandada por Ancelotti, o atacante brasileiro Raphinha, da equipe do Barcelona, comprovou a boa fase que vive em sua carreira. Na vitória por 3 a 0 sobre a equipe do Real Oviedo, pelo Campeonato Espanhol, o atacante contribuiu para o placar com um belo gol de cobertura.
Seleção brasileira
A seleção brasileira terminou as eliminatórias para a Copa do Mundo da FIFA em quinto lugar, configurando o pior desempenho da sua história no formato de eliminatórias para a Copa do Mundo.
O último jogo da seleção brasileira foi no duelo contra a Tunísia, partida que terminou empatada em 1x1, onde Estêvão marcou de pênalti para empatar a partida.
O próximo compromisso da seleção brasileira é no amistoso contra a seleção da França, no dia 26 de março, e depois contra a Croácia, também em um amistoso, no dia 31.
Copa do Mundo
A seleção brasileira estreia na Copa do Mundo contra a equipe do Marrocos, no sábado, 13 de junho. Depois enfrenta o Haiti, na sexta-feira, 19 de junho e termina a fase de grupos contra a seleção da Escócia, na quarta-feira, 24.
