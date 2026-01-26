Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SELEÇÃO BRASILEIRA

Copa do Mundo 2026: brasileiros brilham na rodada europeia

Jovens talentos colocam pressão na lista final da Seleção Brasileira para o Mundial

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

26/01/2026 - 8:05 h
Carlo Ancelotti e Rodrigo Caetano em convocação
Carlo Ancelotti e Rodrigo Caetano em convocação -

O técnico da Seleção brasileira, Carlo Ancelotti, terá muito trabalho para escolher quem serão os nomes convocados para compor o ataque da seleção canarinha na Copa do Mundo da FIFA, que acontece entre junho e julho de 2026. Os jovens talentos do Brasil estão em alto nível na Europa e marcaram gols pelos seus clubes na rodada europeia.

Premier League

Os brasileiros do Chelsea tiveram destaque na rodada deste domingo, 25, na Premier League, liga nacional inglesa. O brasileiro Estêvão marcou um golaço na vitória dos Blues contra a equipe do Crystal Palace, por 3 a 1. Outro brasileiro que também deixou sua marca na partida foi o atacante João Pedro, que marcou o segundo gol da equipe logo após Estêvão abrir o placar.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Outro destaque da rodada foi o camisa 10 do Manchester United, Matheus Cunha, que marcou o gol que sacramentou a vitória dos Red Devils por 3x2 sobre o Arsenal, confronto direto contra o líder da competição.

Hat-trick na França

Endrick, a jovem promessa da seleção brasileira, que deixou o Real Madrid para conquistar seu espaço na seleção, indo para o campeonato francês, foi o destaque entre os brasileiros ao redor do mundo. O atacante marcou três gols pela equipe do Lyon, em partida contra o Metz. Na goleada por 5 a 2, pela equipe francesa, são 4 gols e 1 assistência em três partidas, arrancando elogios da mídia europeia.

Leia Também:

Técnico do Grêmio é alvo de críticas por termo de conotação racista
Wagner Moura é homenageado pelo Vitória após indicação ao Oscar
Hat-trick de Endrick vira manchete na França: “Impossível parar”

La Liga

Com presença já carimbada na seleção comandada por Ancelotti, o atacante brasileiro Raphinha, da equipe do Barcelona, comprovou a boa fase que vive em sua carreira. Na vitória por 3 a 0 sobre a equipe do Real Oviedo, pelo Campeonato Espanhol, o atacante contribuiu para o placar com um belo gol de cobertura.

Seleção brasileira

A seleção brasileira terminou as eliminatórias para a Copa do Mundo da FIFA em quinto lugar, configurando o pior desempenho da sua história no formato de eliminatórias para a Copa do Mundo.

O último jogo da seleção brasileira foi no duelo contra a Tunísia, partida que terminou empatada em 1x1, onde Estêvão marcou de pênalti para empatar a partida.

O próximo compromisso da seleção brasileira é no amistoso contra a seleção da França, no dia 26 de março, e depois contra a Croácia, também em um amistoso, no dia 31.

Copa do Mundo

A seleção brasileira estreia na Copa do Mundo contra a equipe do Marrocos, no sábado, 13 de junho. Depois enfrenta o Haiti, na sexta-feira, 19 de junho e termina a fase de grupos contra a seleção da Escócia, na quarta-feira, 24.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

copa do mundo Endrick estevão Estêvão Futebol Brasileiro Futebol Raphinha seleção brasileira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Carlo Ancelotti e Rodrigo Caetano em convocação
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Carlo Ancelotti e Rodrigo Caetano em convocação
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Carlo Ancelotti e Rodrigo Caetano em convocação
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

Carlo Ancelotti e Rodrigo Caetano em convocação
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

x