No mapa: Porto estreia em competições nacionais na Copa do Brasil 2026

- Foto: Reprodução | Redes Sociais (@rafaelfalcaofoto)

O ano de 2026 será histórico para o Porto Sport Club. Equipe fundada em 2023 pela diretoria da seleção de Porto Seguro após a disputa do Campeonato Intermunicipal, o "caçula" do Baianão disputará uma competição nacional pela primeira vez em sua história — justamente a Copa do Brasil, em sua primeira fase.

O Porto enfrentará o Serra Branca, da Paraíba, com mando de campo ainda a ser definido em sorteio marcado para esta quarta-feira, 28, às 15h, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, que definirá o mandante em jogo único. Nesta etapa, que acontecerá nos dias 18 e 19 de fevereiro, os 28 piores colocados do Ranking da entidade disputam vaga para a segunda fase.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além da Copa do Brasil, a equipe também fará sua estreia na Série D do Campeonato Brasileiro ao lado dos também baianos Atlético de Alagoinhas e Jacuipense. O torneio começará no dia 5 de abril e irá até o dia 13 de setembro, e a tabela detalhada será divulgada nos próximos meses.

O "caçula" fez sua estreia em competições profissionais em 2024, quando foi vice-campeão da Série B do Baianão e conquistou o acesso à elite estadual. Em 2025, a equipe terminou a Série A na quinta colocação e por pouco não conquistou a vaga no mata-mata.

Além das quatro linhas, a criação do Porto Sport Club é muito simbólica, e não somente por que foi apresentado oficialmente no aniversário do descobrimento do Brasil (22 de abril de 2023), ou por que carrega referências do período histórico em suas cores, escudo, uniforme, redes sociais e etc.

Escudo oficial do Porto Sport Club | Foto: Reprodução

Mais do que um clube, a história do Brasil Lema que o Porto Sport Club carrega

Ele é também a primeira equipe de futebol profissional da cidade de Porto Seguro, local que simboliza o primeiro contato oficial dos portugueses liderados por Pedro Álvares Cabral com os indígenas. O Patrimônio Histórico cresceu a partir de um pequeno porto e se tornou um importante centro comercial nos primeiros anos.

Atualmente, o Porto ocupa a quarta colocação no Campeonato Baiano com seis pontos conquistados em quatro jogos, e pode alcançar a vice-liderança em caso de vitória contra o Barcelona de Ilhéus, atual segundo colocado. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 28, às 19h15, no Estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro.

Confira todos os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil: