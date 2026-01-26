Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Bahia atualiza situação de Ruan Pablo após entorse; saiba mais

Atacante foi substituído logo no começo do clássico Ba-Vi

João Grassi

Por João Grassi

26/01/2026 - 18:57 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ruan Pablo
Ruan Pablo -

Parte do elenco do Bahia se reapresentou na tarde desta segunda-feira, 26, no CT Evaristo de Macedo, um dia após o triunfo no Ba-Vi. A principal novidade é sobre Ruan Pablo, que iniciou tratamento após deixar o clássico no começo do primeiro tempo.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra o Vitória não participaram das atividades em campo. Os demais jogadores, por outro lado, realizaram normalmente um treinamento técnico e tático.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Mateo Sanabria seguiu com os trabalhos de transição no gramado. Já Ruan Pablo, substituído no duelo deste domingo, 25, após uma entorse traumática no tornozelo esquerdo, ficou somente na fisioterapia.

Leia Também:

Ruan Pablo sofre entorse e deixa o campo no clássico Ba-Vi
Ex-Bahia deve deixar Atlético-MG em renovação de elenco; veja nomes
Cinco jovens do Bahia devem integrar elenco no Brasileirão; confira

Agenda tricolor

O Bahia volta a treinar nesta terça-feira, 27, novamente no CT Evaristo de Macedo. No período da tarde, o Esquadrão segue para Santos, onde duela contra o Corinthians, às 20h de quarta-feira, na Vila Belmiro, pela estreia no Campeonato Brasileiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

EC Bahia 2026 lesão Ruan Pablo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ruan Pablo
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Ruan Pablo
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Ruan Pablo
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

Ruan Pablo
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

x