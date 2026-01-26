Bahia atualiza situação de Ruan Pablo após entorse; saiba mais

Siga o A TARDE no Google

Ruan Pablo - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Parte do elenco do Bahia se reapresentou na tarde desta segunda-feira, 26, no CT Evaristo de Macedo, um dia após o triunfo no Ba-Vi. A principal novidade é sobre Ruan Pablo, que iniciou tratamento após deixar o clássico no começo do primeiro tempo.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra o Vitória não participaram das atividades em campo. Os demais jogadores, por outro lado, realizaram normalmente um treinamento técnico e tático.

Mateo Sanabria seguiu com os trabalhos de transição no gramado. Já Ruan Pablo, substituído no duelo deste domingo, 25, após uma entorse traumática no tornozelo esquerdo, ficou somente na fisioterapia.

Agenda tricolor

O Bahia volta a treinar nesta terça-feira, 27, novamente no CT Evaristo de Macedo. No período da tarde, o Esquadrão segue para Santos, onde duela contra o Corinthians, às 20h de quarta-feira, na Vila Belmiro, pela estreia no Campeonato Brasileiro.