Cinco jovens do Bahia devem integrar elenco no Brasileirão; confira

O primeiro Ba-Vi do ano começou com um gostinho além do triunfo para o Bahia - a esperança de um futuro ainda mais brilhante. Contando com o segundo gol de Dell na carreira profissional, o Tricolor venceu com um talento da base, despontando chances promissoras para o clube.

Na coletiva pós-jogo, Rogério Ceni foi questionado justamente sobre os Pivetes de Aço, e reforçou a ideia de que os meninos devem ter cada vez mais oportunidades no time principal, inclusive em jogos de Brasileirão.

"Eu acho que tem cinco jogadores que eu destaco. Dos que se destacaram para mim: o Fredi, quando jogou, os três da frente, Kauê, Dell e Ruan Pablo, e o David Martins. Esses são jogadores que a tendência é que ganhem espaço com o passar do tempo", afirmou o técnico.

Conheça os Pivetes de Aço

Para Ceni, os cinco podem aparecer no Campeonato Brasileiro de 2026, já tendo aparecido no elenco profissional em outras oportunidades. O primeiro da lista, Fredi Lippert, de 19 anos, foi o primeiro jogador da base a ser titular com o Bahia na Série A, em abril de 2025, contra o Cruzeiro.

Já Kauê Furquim, atacante de 16 anos, estreou profissionalmente pelo Bahia em outubro de 2025, na vitória sobre o Flamengo na Arena Fonte Nova, entrando no lugar de Everton Ribeiro.

Dell é o menino de 17 anos que foi apelidado de "Haaland do Sertão" pela imprensa internacional, se destacando desde que estreou no profissional em fevereiro do ano passado.

Junto a ele, aparece Ruan Pablo, jogador mais jovem a estrear pelo profissional do Bahia na história, quando tinha apenas 16 anos e um dia no Brasileirão de 2024, contra o Atlético Goianiense, em Goiânia.

Por último, Ceni citou David Martins, de 17 anos, que chegou ao Bahia vindo do Atlético-MG e estreou pelo Esquadrão em fevereiro do ano passado. A expectativa é de que, cada vez mais, os atletas da base apareçam no time profissional, assumindo posições no Bahia de 2026.