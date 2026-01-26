Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FUTURO DO ESQUADRÃO

Cinco jovens do Bahia devem integrar elenco no Brasileirão; confira

Rogério Ceni comentou sobre os destaques da base que devem receber mais chances em 2026

Marina Branco

Por Marina Branco

26/01/2026 - 17:23 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Pivetes de Aço defendendo o Bahia no Baianão
Pivetes de Aço defendendo o Bahia no Baianão -

O primeiro Ba-Vi do ano começou com um gostinho além do triunfo para o Bahia - a esperança de um futuro ainda mais brilhante. Contando com o segundo gol de Dell na carreira profissional, o Tricolor venceu com um talento da base, despontando chances promissoras para o clube.

Na coletiva pós-jogo, Rogério Ceni foi questionado justamente sobre os Pivetes de Aço, e reforçou a ideia de que os meninos devem ter cada vez mais oportunidades no time principal, inclusive em jogos de Brasileirão.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Eu acho que tem cinco jogadores que eu destaco. Dos que se destacaram para mim: o Fredi, quando jogou, os três da frente, Kauê, Dell e Ruan Pablo, e o David Martins. Esses são jogadores que a tendência é que ganhem espaço com o passar do tempo", afirmou o técnico.

Leia Também:

Bahia contrata artilheiro de 14 anos do Brasileirinho para a base
Ex-lateral do Bahia assina com maior campeão da Libertadores
Bahia vence cinco seguidas e repete feito no Baianão após 40 anos

Conheça os Pivetes de Aço

Para Ceni, os cinco podem aparecer no Campeonato Brasileiro de 2026, já tendo aparecido no elenco profissional em outras oportunidades. O primeiro da lista, Fredi Lippert, de 19 anos, foi o primeiro jogador da base a ser titular com o Bahia na Série A, em abril de 2025, contra o Cruzeiro.

Já Kauê Furquim, atacante de 16 anos, estreou profissionalmente pelo Bahia em outubro de 2025, na vitória sobre o Flamengo na Arena Fonte Nova, entrando no lugar de Everton Ribeiro.

Dell é o menino de 17 anos que foi apelidado de "Haaland do Sertão" pela imprensa internacional, se destacando desde que estreou no profissional em fevereiro do ano passado.

Ruan Pablo e Rogério Ceni
Ruan Pablo e Rogério Ceni | Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Junto a ele, aparece Ruan Pablo, jogador mais jovem a estrear pelo profissional do Bahia na história, quando tinha apenas 16 anos e um dia no Brasileirão de 2024, contra o Atlético Goianiense, em Goiânia.

Por último, Ceni citou David Martins, de 17 anos, que chegou ao Bahia vindo do Atlético-MG e estreou pelo Esquadrão em fevereiro do ano passado. A expectativa é de que, cada vez mais, os atletas da base apareçam no time profissional, assumindo posições no Bahia de 2026.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia base do bahia ba-vi futebol brasileiro jovens talentos Rogério Ceni

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Pivetes de Aço defendendo o Bahia no Baianão
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Pivetes de Aço defendendo o Bahia no Baianão
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Pivetes de Aço defendendo o Bahia no Baianão
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

Pivetes de Aço defendendo o Bahia no Baianão
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

x