Bahia contrata artilheiro de 14 anos do Brasileirinho para a base

A janela de transferências ainda está movimentando os elencos, e o Bahia vem pensando além do time principal. Com clima jovem após o gol de Dell que garantiu o triunfo no primeiro Ba-Vi da temporada, o Esquadrão vem trazendo reforços também para as categorias de base.

Para 2026, o clube acertou a contratação do atacante Vitor Hugo, de apenas 14 anos, que vem se tornando cada vez mais uma revelação do futebol de base desde que se destacou no Sub-13 do ano passado.

O jovem chamou a atenção do departamento de captação tricolor após grande desempenho pelo Inter de Minas no Brasileirinho Sub-13 de 2025, em que terminou como artilheiro e se destacou entre os principais nomes.

A partir de então, Vitor deixou de ser sondado apenas por clubes do eixo regional onde jogava, e acabou acertando com o Bahia.

Conheça o Pivete de Aço

Nascido em 13 de janeiro de 2012, Vitor Hugo é canhoto, atua tanto pelos lados do ataque quanto centralizado como camisa 9 e se destaca na capacidade de finalização.

O contrato assinado tem duração de três anos, com foco no desenvolvimento a médio e longo prazo. Já integrado ao CT Evaristo de Macedo, Vitor Hugo inicia agora o processo de adaptação física, técnica e tática, com expectativa de participação nas competições de base que o clube disputará ao longo da temporada.