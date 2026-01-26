CAMPEONATO BAIANO
Bahia vence cinco seguidas e repete feito no Baianão após 40 anos
Vitória no Ba-Vi garante 100% de aproveitamento e marca histórica ao Bahia
Por Téo Mazzoni
Ao vencer o Vitória neste domingo, 25, o Bahia não apenas encerrou um longo jejum sem triunfos sobre o rival no Barradão, como também resgatou uma marca que não era alcançada há quatro décadas. A última vez que o Esquadrão havia conquistado cinco vitórias consecutivas nas cinco primeiras partidas do Campeonato Baiano — incluindo um clássico na sequência — foi em 1986.
Assim como em 2026, há 40 anos o Tricolor também iniciou o Baianão vencendo os cinco primeiros jogos, com um clássico envolvido. Naquela edição de 1986, o Bahia superou Galícia, Vitória, Itabuna, Botafogo e Ypiranga.
Confira a sequência alcançada em 1986
- 1x0 Galícia
- 3x0 Vitória
- 1x0 Itabuna
- 1x0 Botafogo
- 3x2 Ypiranga
Além disso, vale destacar que esta é apenas a nona vez na história que o Bahia inicia um Campeonato Baiano vencendo as cinco primeiras partidas. O feito mais recente havia ocorrido há dez anos, em 2016, quando o clube superou Juazeirense, Flamengo de Guanambi, Colo-Colo, Bahia de Feira e Galícia. Os dados são do perfil EC Bahia Números.
Veja a sequência de 2016
- 3x2 Juazeirense
- 2x1 Flamengo de Guanambi
- 3x2 Colo-Colo
- 2x0 Bahia de Feira
- 4x0 Galícia
Com 100% de aproveitamento até aqui na temporada, o Bahia agora vira a chave para a estreia no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, 18, às 20h, a equipe enfrenta o Corinthians, na Vila Belmiro, em Santos, buscando manter o bom momento e conquistar o sexto triunfo consecutivo — desta vez, em outra competição.
