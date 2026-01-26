Corinthians deve poupar titulares contra o Bahia no Brasileirão

Corinthians poupa titulares contra o Bahia pensando na Supercopa - Foto: Rodrigo Coca/Ag.Coirnthians

Passada a euforia do triunfo sobre o Vitória neste domingo, 25, o Bahia já precisa virar a chave e focar no próximo compromisso da temporada. Nesta quarta-feira, 28, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni enfrenta o Corinthians, na Vila Belmiro, em Santos, às 20h, em duelo válido pela estreia no Campeonato Brasileiro.

Para a partida, o Bahia deve ir a campo com sua equipe considerada titular. Por isso, no clássico Ba-Vi, o Tricolor atuou com um time misto, dentro do planejamento traçado pela comissão técnica visando a estreia no Brasileirão. Do outro lado, o Corinthians adotou uma estratégia diferente, e o técnico Dorival Júnior deve poupar alguns titulares diante do Esquadrão.

O treinador corintiano revelou que pretende preservar dois, três ou até quatro jogadores considerados titulares no confronto contra o Bahia, em razão da proximidade da decisão da Supercopa do Brasil, marcada para o próximo domingo, 1, contra o Flamengo, às 16h, mas sem citar nomes.

Vou ter que dar uma segurada em dois, três ou quatro, para que no domingo nós tenhamos todos à disposição Dorival Júnior - técnico do Corinthians

“É uma decisão, então eu não posso arriscar em cima de uma decisão. Que posição você tomaria no meu lugar? Seguraria um pouco a sua equipe para que pudesse chegar, teoricamente, em melhores condições para o jogo de domingo ou você colocaria em todas as partidas todos eles, sendo que estaria correndo um risco muito grande de lesão? Nós estamos tentando evitar essas lesões. Se é errado ou certo, não sabemos, mas a tomada de decisão tem que ser em cima do que foi nos passado. Agora, no jogo seguinte, vou ter que dar uma segurada em dois, três ou quatro, para que no domingo nós tenhamos todos à disposição”, afirmou o treinador.

Na vitória sobre o Velo Clube, também neste domingo, 25, Dorival Júnior escalou uma equipe alternativa. Considerados titulares, Matheuzinho, Raniele, Breno Bidon e Yuri Alberto entraram apenas no decorrer da segunda etapa.