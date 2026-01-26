Menu
ESPORTES
PROMESSA TRICOLOR

Joia de R$ 626 milhões do Bahia é herói no clássico contra o Vitória

Aos 17 anos, Dell marca o gol do triunfo no Ba-Vi, encerra tabu fora de casa e confirma status de joia da base tricolor

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

26/01/2026 - 10:25 h | Atualizada em 26/01/2026 - 10:47
Multa de 100 milhões de euros: Conheça o carrasco do Vitória no clássico -

No clássico Ba-Vi de número 505, disputado neste domingo, 25, no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, o herói do jogo foi uma jovem joia da base do Bahia. Com apenas 17 anos, mas já dono de uma multa “de gente grande”, avaliada em 100 milhões de euros (R$ 626 milhões na cotação atual) para o exterior, Wendeson Wanderley Santos de Melo — ou simplesmente Dell — decidiu o confronto.

Responsável pelo gol que encerrou um tabu de quase seis anos do Bahia sem vencer o rival fora de casa, Dell marcou o segundo gol de sua curta trajetória no time profissional. O atacante já acumula marcas importantes na carreira, como a artilharia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-17, disputada em 2025, além da conquista da Chuteira de Bronze da competição, com cinco gols.

Conheça Dell

Tratado desde cedo como uma grande promessa da base tricolor, Dell teve o contrato renovado com o Bahia em novembro de 2025, quando estendeu seu vínculo com o clube até o fim de 2028. O jogador havia assinado o primeiro contrato profissional com o Esquadrão ainda em 2024, aos 16 anos.

Nas categorias de base do Bahia, Dell contou com a orientação do ex-centroavante Marcelo Ramos, oitavo maior artilheiro da história do clube, que teve papel fundamental em sua formação.

Em 2021, quando o então jovem de apenas 13 anos chegou ao Esquadrão com o desejo de atuar pelos lados do campo, chamou a atenção da comissão técnica e foi observado por Marcelo Ramos, à época treinador da equipe sub-13.

Ceni rebate fama após Ba-Vi no Barradão: "Medo de estádio nenhum"
Carrasco aos 17 anos, Dell celebra Ba-Vi e quer mais: "Não pode parar"
Nestor cutuca estilo do Vitória após Ba-Vi: "Vive de bola parada"

O ex-atacante identificou no jogador uma vocação para atuar como centroavante — posição à qual Dell rapidamente se adaptou e na qual passou a despontar como uma das principais promessas das categorias de base do clube.

O atacante ganhou destaque rapidamente, sendo eleito o melhor atacante da base tricolor em 2023 e artilheiro da categoria em 2024. Em 2025, foi um dos principais nomes do Bahia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, ao marcar quatro gols em seis partidas, além de fazer sua estreia pelo time profissional.

Na atual temporada, Dell tem sido um dos prinicpais nomes da equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni no Campeonato Baiano. O jovem balançou as redes pela primeira vez como profissional diante do Bahia de Feira e, neste domingo, tornou-se o segundo atleta mais jovem a marcar um gol em um Ba-Vi pelo Bahia.

Natural de Estância, em Sergipe, Wendeson Wanderley Santos de Melo, o Dell, tem 17 anos, 7 meses e 17 dias e deverá ser presença constante no elenco principal do Bahia ao longo da temporada. Ao menos, foi o que indicou o técnico Rogério Ceni após a joia da base brilhar no clássico contra o Vitória.

x