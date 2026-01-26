Menu
CASA NOVA!

Ex-lateral do Bahia assina com maior campeão da Libertadores

Santiago Arias deixou o Esquadrão de Aço no final de 2025 e segue para a Argentina

Marina Branco

Por Marina Branco

26/01/2026 - 14:12 h | Atualizada em 26/01/2026 - 14:35

Arias no Independiente
Arias no Independiente -

O Bahia deixou livre, e ele encontrou uma nova casa - o lateral-direito Santiago Arias segue no futebol sul-americano, acertando com o maior campeão da história da Libertadores.

Aos 34 anos, o colombiano acertou com o Independiente e defenderá o clube argentino a partir da temporada de 2026, com vínculo válido por dois anos com o tradicional clube de Avellaneda.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Independiente (@caindependiente)

Será a terceira vez consecutiva que o lateral muda de equipe sem custos de transferência, repetindo o roteiro das saídas do Atlético de Madrid para o Cincinnati, e depois do clube norte-americano para o Bahia.

Carreira de Arias

Revelado pelo La Equidad, da Colômbia, Santiago Arias construiu carreira internacional sólida, com passagens por Sporting, PSV, Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen. Pela seleção colombiana, disputou as Copas do Mundo de 2014, no Brasil, e 2018, na Rússia.

No Tricolor, Arias atuou entre 2024 e 2025 e teve passagem de peso no elenco. Foram 73 partidas oficiais, com dois gols e quatro assistências, além da participação direta nas conquistas do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste.

x