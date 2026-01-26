Menu
NOVOS RUMOS

Ex-Bahia deve deixar Atlético-MG em renovação de elenco; veja nomes

O Galo já soma dez saídas e tem mais três atletas possivelmente de saída do elenco para 2026

Marina Branco

Por Marina Branco

26/01/2026 - 17:53 h

Biel pelo Bahia
Biel pelo Bahia -

Se por um lado o Bahia está interessado em um empréstimo de uma peça do elenco do Atlético-MG, o Galo vem reformulado o elenco no início da temporada - e tudo deve continuar justamente por um ex-Bahia.

Aos 24 anos, o atacante Biel caminha para atuar no futebol da Arábia Saudita, em um negócio por empréstimo via Sporting, clube que detém seus direitos econômicos.

Além dele, Rony e Júnior Santos aparecem como nomes encaminhados para saída, sendo este último cotado pelo Bahia além do Corinthians, que visa ambos.

Leia Também:

Cinco jovens do Bahia devem integrar elenco no Brasileirão; confira
Bahia tem interesse em atacante do Atlético-MG; entenda situação
Bahia contrata artilheiro de 14 anos do Brasileirinho para a base

Recém-chegados, nenhum dos três conseguiu de firmar no Galo, com um gol e duas assistências em 24 partidas para Biel, dois gols e uma assistência em 28 jogos para Júnior Santos e 14 gols e seis assistências em 65 partidas para Rony.7

Os três se somariam à lista que já é composta por dez atletas que deixaram o clube nesta janela de transferências.

Veja todas as saídas:

  1. Caio - devolvido ao Palmeiras e posteriormente emprestado ao Grêmio
  2. Renzo Saravia - não teve contrato renovado
  3. Bruno Fuchs - Palmeiras exerceu opção de compra após empréstimo
  4. Guilherme Arana - vendido ao Fluminense
  5. Fausto Vera - emprestado ao River Plate
  6. João Marcelo - emprestado ao Shabab Al-Ahli (Emirados Árabes Unidos)
  7. Isaac - vendido sem custos ao Verona (Itália)
  8. Robert - emprestado ao Athletic
  9. Gabriel Menino - emprestado ao Santos
  10. Gabriel Átila - acertou com o Vila Nova após fim de contrato

Tags:

Atlético-MG Bahia biel Futebol Rony transfers

Ver todas

