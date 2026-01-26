NOVOS RUMOS
Ex-Bahia deve deixar Atlético-MG em renovação de elenco; veja nomes
O Galo já soma dez saídas e tem mais três atletas possivelmente de saída do elenco para 2026
Por Marina Branco
Se por um lado o Bahia está interessado em um empréstimo de uma peça do elenco do Atlético-MG, o Galo vem reformulado o elenco no início da temporada - e tudo deve continuar justamente por um ex-Bahia.
Aos 24 anos, o atacante Biel caminha para atuar no futebol da Arábia Saudita, em um negócio por empréstimo via Sporting, clube que detém seus direitos econômicos.
Além dele, Rony e Júnior Santos aparecem como nomes encaminhados para saída, sendo este último cotado pelo Bahia além do Corinthians, que visa ambos.
Recém-chegados, nenhum dos três conseguiu de firmar no Galo, com um gol e duas assistências em 24 partidas para Biel, dois gols e uma assistência em 28 jogos para Júnior Santos e 14 gols e seis assistências em 65 partidas para Rony.7
Os três se somariam à lista que já é composta por dez atletas que deixaram o clube nesta janela de transferências.
Veja todas as saídas:
- Caio - devolvido ao Palmeiras e posteriormente emprestado ao Grêmio
- Renzo Saravia - não teve contrato renovado
- Bruno Fuchs - Palmeiras exerceu opção de compra após empréstimo
- Guilherme Arana - vendido ao Fluminense
- Fausto Vera - emprestado ao River Plate
- João Marcelo - emprestado ao Shabab Al-Ahli (Emirados Árabes Unidos)
- Isaac - vendido sem custos ao Verona (Itália)
- Robert - emprestado ao Athletic
- Gabriel Menino - emprestado ao Santos
- Gabriel Átila - acertou com o Vila Nova após fim de contrato
