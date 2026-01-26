Ex-Bahia deve deixar Atlético-MG em renovação de elenco; veja nomes

Siga o A TARDE no Google

Biel pelo Bahia - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Se por um lado o Bahia está interessado em um empréstimo de uma peça do elenco do Atlético-MG, o Galo vem reformulado o elenco no início da temporada - e tudo deve continuar justamente por um ex-Bahia.

Aos 24 anos, o atacante Biel caminha para atuar no futebol da Arábia Saudita, em um negócio por empréstimo via Sporting, clube que detém seus direitos econômicos.

Além dele, Rony e Júnior Santos aparecem como nomes encaminhados para saída, sendo este último cotado pelo Bahia além do Corinthians, que visa ambos.

Recém-chegados, nenhum dos três conseguiu de firmar no Galo, com um gol e duas assistências em 24 partidas para Biel, dois gols e uma assistência em 28 jogos para Júnior Santos e 14 gols e seis assistências em 65 partidas para Rony.7

Os três se somariam à lista que já é composta por dez atletas que deixaram o clube nesta janela de transferências.

Veja todas as saídas: