Bahia tem interesse em atacante do Atlético-MG; entenda situação

Júnior Santos pelo Atlético-MG - Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

Em meio às muitas movimentações da janela de transferências, um dos principais nomes cotados para o Bahia é o de Júnior Santos. Hoje no Atlético-MG, o atacante atraiu o interesse do Esquadrão e vem protagonizando conversas de empréstimo, mas ainda sem nenhuma proposta oficial apresentada pelo Bahia até o momento.

As tratativas existem, os contatos estão em andamento, mas nada está definido para a negociação até então, segundo apuração do Portal A TARDE. A ideia discutida envolveria um vínculo por uma temporada, com o Tricolor assumindo integralmente os salários do jogador, modelo proposto pelo clube mineiro.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além do Bahia, outras equipes buscaram informações sobre a situação de Júnior Santos, incluindo o Corinthians, que também estuda a possibilidade de um empréstimo. O Atlético-MG, por sua vez, trabalha com a hipótese de incluir cláusula de opção ou até obrigação de compra em eventual acordo.

Quem é Júnior Santos

Contratado pelo Galo no início de 2025 por cerca de R$ 48 milhões, após ser um dos protagonistas dos títulos do Botafogo no Brasileirão e na Libertadores, Júnior Santos tem contrato válido até o fim de 2028.

Aos 31 anos, o atacante enfrentou uma temporada marcada por lesões, com apenas dois gols e duas assistências em 28 partidas, tendo atuado pela última vez em setembro do ano passado.

No auge pelo Botafogo, o atacante disputou 115 jogos, marcou 28 gols e deu nove assistências. Revelado no futebol baiano, ele também acumula passagens por Fortaleza, Ponte Preta, Osvaldo Cruz e pelo futebol japonês.

É quem Ceni quer?

Desde a temporada anterior, Rogério Ceni já vinha prenunciando o perfil de jogador que acredita ser necessário para melhorar o Bahia em 2026 - e a suposta nova adição se adequa bem ao perfil.

A parte física, não de resistência, mas de força, precisamos contratar Rogério Ceni - Rogério Ceni

Em outra oportunidade, o técnico já havia apontado que, para 2026, o Tricolor de Aço precisaria dar "maior atenção ao aspecto de força".

Assim, o perfil de contratações desejado por Ceni para o Bahia ronda um time fisicamente mais forte, capaz de competir melhor nas jogadas defensivas e, sobretudo, nas bolas paradas - características pelas quais Júnior Santos é muito reconhecido, se destacando na força física e na explosão.