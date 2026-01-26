O PERFIL QUE CENI QUER
Bahia tem interesse em atacante do Atlético-MG; entenda situação
Júnior Santos tem contrato válido com o Galo até o final de 2028 e vem sendo sondado para empréstimos
Por Téo Mazzoni e Marina Branco
Em meio às muitas movimentações da janela de transferências, um dos principais nomes cotados para o Bahia é o de Júnior Santos. Hoje no Atlético-MG, o atacante atraiu o interesse do Esquadrão e vem protagonizando conversas de empréstimo, mas ainda sem nenhuma proposta oficial apresentada pelo Bahia até o momento.
As tratativas existem, os contatos estão em andamento, mas nada está definido para a negociação até então, segundo apuração do Portal A TARDE. A ideia discutida envolveria um vínculo por uma temporada, com o Tricolor assumindo integralmente os salários do jogador, modelo proposto pelo clube mineiro.
Além do Bahia, outras equipes buscaram informações sobre a situação de Júnior Santos, incluindo o Corinthians, que também estuda a possibilidade de um empréstimo. O Atlético-MG, por sua vez, trabalha com a hipótese de incluir cláusula de opção ou até obrigação de compra em eventual acordo.
Quem é Júnior Santos
Contratado pelo Galo no início de 2025 por cerca de R$ 48 milhões, após ser um dos protagonistas dos títulos do Botafogo no Brasileirão e na Libertadores, Júnior Santos tem contrato válido até o fim de 2028.
Aos 31 anos, o atacante enfrentou uma temporada marcada por lesões, com apenas dois gols e duas assistências em 28 partidas, tendo atuado pela última vez em setembro do ano passado.
No auge pelo Botafogo, o atacante disputou 115 jogos, marcou 28 gols e deu nove assistências. Revelado no futebol baiano, ele também acumula passagens por Fortaleza, Ponte Preta, Osvaldo Cruz e pelo futebol japonês.
É quem Ceni quer?
Desde a temporada anterior, Rogério Ceni já vinha prenunciando o perfil de jogador que acredita ser necessário para melhorar o Bahia em 2026 - e a suposta nova adição se adequa bem ao perfil.
A parte física, não de resistência, mas de força, precisamos contratar
Em outra oportunidade, o técnico já havia apontado que, para 2026, o Tricolor de Aço precisaria dar "maior atenção ao aspecto de força".
Assim, o perfil de contratações desejado por Ceni para o Bahia ronda um time fisicamente mais forte, capaz de competir melhor nas jogadas defensivas e, sobretudo, nas bolas paradas - características pelas quais Júnior Santos é muito reconhecido, se destacando na força física e na explosão.
