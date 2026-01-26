Menu
O PERFIL QUE CENI QUER

Bahia tem interesse em atacante do Atlético-MG; entenda situação

Júnior Santos tem contrato válido com o Galo até o final de 2028 e vem sendo sondado para empréstimos

Téo Mazzoni e Marina Branco

Téo Mazzoni e Marina Branco

26/01/2026 - 16:41 h

Júnior Santos pelo Atlético-MG
Júnior Santos pelo Atlético-MG -

Em meio às muitas movimentações da janela de transferências, um dos principais nomes cotados para o Bahia é o de Júnior Santos. Hoje no Atlético-MG, o atacante atraiu o interesse do Esquadrão e vem protagonizando conversas de empréstimo, mas ainda sem nenhuma proposta oficial apresentada pelo Bahia até o momento.

As tratativas existem, os contatos estão em andamento, mas nada está definido para a negociação até então, segundo apuração do Portal A TARDE. A ideia discutida envolveria um vínculo por uma temporada, com o Tricolor assumindo integralmente os salários do jogador, modelo proposto pelo clube mineiro.

Além do Bahia, outras equipes buscaram informações sobre a situação de Júnior Santos, incluindo o Corinthians, que também estuda a possibilidade de um empréstimo. O Atlético-MG, por sua vez, trabalha com a hipótese de incluir cláusula de opção ou até obrigação de compra em eventual acordo.

Quem é Júnior Santos

Contratado pelo Galo no início de 2025 por cerca de R$ 48 milhões, após ser um dos protagonistas dos títulos do Botafogo no Brasileirão e na Libertadores, Júnior Santos tem contrato válido até o fim de 2028.

Aos 31 anos, o atacante enfrentou uma temporada marcada por lesões, com apenas dois gols e duas assistências em 28 partidas, tendo atuado pela última vez em setembro do ano passado.

No auge pelo Botafogo, o atacante disputou 115 jogos, marcou 28 gols e deu nove assistências. Revelado no futebol baiano, ele também acumula passagens por Fortaleza, Ponte Preta, Osvaldo Cruz e pelo futebol japonês.

É quem Ceni quer?

Desde a temporada anterior, Rogério Ceni já vinha prenunciando o perfil de jogador que acredita ser necessário para melhorar o Bahia em 2026 - e a suposta nova adição se adequa bem ao perfil.

A parte física, não de resistência, mas de força, precisamos contratar
Rogério Ceni - Rogério Ceni

Em outra oportunidade, o técnico já havia apontado que, para 2026, o Tricolor de Aço precisaria dar "maior atenção ao aspecto de força".

Assim, o perfil de contratações desejado por Ceni para o Bahia ronda um time fisicamente mais forte, capaz de competir melhor nas jogadas defensivas e, sobretudo, nas bolas paradas - características pelas quais Júnior Santos é muito reconhecido, se destacando na força física e na explosão.

Tags:

Atlético-MG Bahia empréstimo futebol brasileiro júnior santos transferências

x