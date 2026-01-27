CORINTHIANS X BAHIA
Ceni indica mudança estrutural no Bahia para jogos fora de casa
Treinador sinaliza alteração no meio-campo para melhorar desempenho longe da Arena Fonte Nova
Por Téo Mazzoni
O Bahia inicia sua trajetória no Campeonato Brasileiro de 2026 enfrentando aquele que foi seu maior algoz na temporada passada: os jogos fora de casa. Nesta quarta-feira, 28, às 20h, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni encara o Corinthians, na Vila Belmiro, em Santos.
Para tentar espantar o “fantasma” das partidas longe da Arena Fonte Nova, o treinador indicou uma mudança na estrutura da equipe com o objetivo de melhorar o rendimento como visitante.
No último domingo, 25, durante a entrevista coletiva após o clássico Ba-Vi, o comandante tricolor deu a entender que, nesta temporada, Caio Alexandre será titular nos jogos disputados na Arena Fonte Nova, onde o Bahia costuma impor mais seu estilo e controlar a posse de bola. Já nas partidas fora de casa, a opção deve ser Nico Acevedo, jogador que alia qualidade na saída de bola a valências físicas mais acentuadas.
Rogério Ceni explicou que a escolha também passa pelo período em que Caio Alexandre ficou afastado por lesão na temporada passada. Segundo o treinador, o camisa 19 ainda precisa de ritmo de jogo e, utilizá-lo ao lado de Éverton Ribeiro em jogos fora de casa acaba deixando a equipe mais vulnerável fisicamente. Por isso, Acevedo deve iniciar como titular diante do Corinthians.
“O Caio ficou 60 dias fora (na temporada passada). Contra o Barcelona, observei ele cansado. Provavelmente, o Nico (Acevedo) vai contra o Corinthians. Nesse momento, Caio e Everton juntos fora de casa fica pesado. Nos jogos em casa, com a gente com posse de bola, o Caio é muito útil. Sem posse de bola, fica um jogo muito físico”, ressaltou o treinador, indicando que a alteração na estrutura da equipe pode se tornar recorrente ao longo de 2026, como estratégia para elevar o desempenho do Bahia nos jogos longe de Salvador.
Provavelmente, o Nico (Acevedo) vai contra o Corinthians [...] Nesse momento, Caio e Everton juntos fora de casa fica pesado
Planejamento
É importante destacar que, no último domingo, 25, o Bahia enfrentou o Vitória pela 5ª rodada do Campeonato Baiano com uma equipe considerada reserva. O técnico Rogério Ceni sequer relacionou os atletas Éverton Ribeiro, Jean Lucas, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e o próprio Acevedo — atualmente considerados titulares —, justamente visando à estreia contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro.
