INFRAESTRUTURA
Após autorização, veja o cronograma de obras do novo CT do Bahia
Licença de instalação foi concedida pelo Inema e obras seguem cronograma até 2027
Por Téo Mazzoni
Siga o A TARDE no Google
O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) concedeu à construtora QPC Engenharia Ltda. a licença de instalação para a construção do novo centro de treinamento do Bahia, o City Football Academy Bahia (CFA Bahia). A autorização inclui a outorga de direito de uso dos recursos hídricos, a permissão para supressão de vegetação nativa, além da licença de instalação e da autorização para manejo de fauna.
O empreendimento será construído em uma área de 560 mil metros quadrados, contará com 12 campos de futebol, um miniestádio e um hotel destinado aos atletas. O CFA Bahia ficará localizado às margens da Via Metropolitana (BA-535), nas proximidades da praça de pedágio da Concessionária Bahia Norte, no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.
O investimento previsto é de aproximadamente R$ 300 milhões, custeados pelo Grupo City, e o complexo já possui cronograma definido, com entrega prevista para dezembro de 2027.
Cronograma do novo CT do Bahia:
- Janeiro a dezembro de 2025: planejamento e licenciamento ambiental (concluído);
- Janeiro a julho de 2026: estudos preliminares para início das obras;
- Julho de 2026 a janeiro de 2027: terraplanagem e preparação completa do terreno;
- Janeiro a dezembro de 2027: construção e entrega do complexo.
O CFA Bahia será o segundo maior centro de treinamento do Grupo City, ficando atrás apenas da estrutura do Manchester City. Além disso, o equipamento será o mais moderno da América Latina, conforme destacou Raul Aguirre, CEO do Bahia, durante o lançamento do projeto, realizado em outubro de 2025. O evento contou com a presença de Ferran Soriano, CEO do City Football Group (CFG).
Vai ser o centro mais moderno da América Latina
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes