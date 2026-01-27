Menu
INFRAESTRUTURA

Após autorização, veja o cronograma de obras do novo CT do Bahia

Licença de instalação foi concedida pelo Inema e obras seguem cronograma até 2027

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

27/01/2026 - 10:54 h

Projeto foi apresentado em 2025 com presença de dirigentes do City Football Group
Projeto foi apresentado em 2025 com presença de dirigentes do City Football Group

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) concedeu à construtora QPC Engenharia Ltda. a licença de instalação para a construção do novo centro de treinamento do Bahia, o City Football Academy Bahia (CFA Bahia). A autorização inclui a outorga de direito de uso dos recursos hídricos, a permissão para supressão de vegetação nativa, além da licença de instalação e da autorização para manejo de fauna.

O empreendimento será construído em uma área de 560 mil metros quadrados, contará com 12 campos de futebol, um miniestádio e um hotel destinado aos atletas. O CFA Bahia ficará localizado às margens da Via Metropolitana (BA-535), nas proximidades da praça de pedágio da Concessionária Bahia Norte, no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

O investimento previsto é de aproximadamente R$ 300 milhões, custeados pelo Grupo City, e o complexo já possui cronograma definido, com entrega prevista para dezembro de 2027.

Cronograma do novo CT do Bahia:

  • Janeiro a dezembro de 2025: planejamento e licenciamento ambiental (concluído);
  • Janeiro a julho de 2026: estudos preliminares para início das obras;
  • Julho de 2026 a janeiro de 2027: terraplanagem e preparação completa do terreno;
  • Janeiro a dezembro de 2027: construção e entrega do complexo.

O CFA Bahia será o segundo maior centro de treinamento do Grupo City, ficando atrás apenas da estrutura do Manchester City. Além disso, o equipamento será o mais moderno da América Latina, conforme destacou Raul Aguirre, CEO do Bahia, durante o lançamento do projeto, realizado em outubro de 2025. O evento contou com a presença de Ferran Soriano, CEO do City Football Group (CFG).

Vai ser o centro mais moderno da América Latina
Raul Aguirre - CEO do Bahia

Tags:

Bahia Centro de Treinamento do Bahia CFA Bahia grupo city inema

x