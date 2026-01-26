Menu
AUTORIZAÇÃO

Novo CT do Bahia de R$ 300 milhões recebe autorização e sai do papel

Projeto será realizado dentro de um cronograma que dura de janeiro de 2026 a dezembro de 2027

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

26/01/2026 - 16:07 h | Atualizada em 26/01/2026 - 16:24

Imagem do projeto do novo CT do Bahia.
Imagem do projeto do novo CT do Bahia. -

A construção do City Football Academy Bahia, novo centro de treinamento do Esporte Clube Bahia SAF já tem autorização para sair do papel. O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) concedeu à construtora QPC Engenharia Ltda, responsável pela obra, a licença de instalação do novo equipamento.

A licença envolve a concessão de autorização de direito de uso dos recursos hídricos e de supressão da vegetação nativa, além da licença de instalação e autorização para manejo de fauna.

O novo CT do Esquadrão será construído às margens da Via Metropolitana (BA-535), nas proximidades da praça de pedágio da Concessionária Bahia Norte, no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

Investimento milionário

O CEO do City Football Group, Ferran Soriano, anunciou o projeto em outubro do ano passado. O novo centro terá investimento de R$ 300 milhões e ocupará um espaço de mais de 560 mil metros quadrados. O City Football Academy Bahia contará com:

  • 12 campos de futebol, sendo quatro para o time masculino, dois para o time feminino e seis para categorias de base;
  • 1 miniestádio para mil pessoas;
  • 1 hotel;
  • 1 centro administrativo;
  • 144 vagas de alojamento;
  • 500 vagas de estacionamento.

A estrutura seguirá o modelo de excelência dos City Football Academies espalhados pelo mundo, como os de Manchester, Nova York, Montevidéu e Melbourne. No novo CT estarão reunidos o futebol profissional masculino e feminino, além das categorias de base e demais setores administrativos do clube.

O projeto será realizado dentro de um cronograma que dura de janeiro de 2026 a dezembro de 2027, com diversas etapas que respondem a iniciativas sustentáveis na realização das obras do CT.

Veja o calendário de obras:

  • Janeiro a dezembro - planejamento e licenciamento ambiental;
  • Julho de 2026 a janeiro de 2027 - terraplanagem, com preparação completa do terreno;
  • Janeiro a julho de 2026 - estudos preliminares para início das obras;
  • Janeiro a dezembro de 2027 - construção e entrega.
Novo CT do Bahia.
Novo CT do Bahia. | Foto: Divulgação

