Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MERCADO DA BOLA

'De volta ao lar': Vitória oficializa contratação de Marinho

O jogador volta ao elenco após 10 anos de passagem marcante pelo clube

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

27/01/2026 - 12:20 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Marinho
Marinho -

O Esporte Clube Vitória anunciou oficialmente, nesta terça-feira, 27, a contratação do atacante Marinho, que estava sem clube após o fim de seu contrato com a equipe do Fortaleza. O jogador volta a vestir as cores do time rubro-negro após 10 anos de sua última passagem pelo Leão da Barra.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Esporte Clube Vitória (@ecvitoria)

O atleta chega ao clube após uma série de episódios onde o jogador demonstrou interesse de vestir novamente o manto rubro-negro, até com aparição no meio da arquibancada no clássico Ba-Vi, que terminou com o triunfo do Bahia sobre o Vitória por 1 a 0.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Vitória encaminha contratação de atacante que se destacou no futebol europeu
Vitória perde zagueiro titular nas primeiras rodadas do Brasileirão
Após autorização, veja o cronograma de obras do novo CT do Bahia

Marinho vestiu a camisa do Fortaleza entre os anos de 2023 e 2025, onde em sua última temporada atuou por 37 partidas, marcando 4 gols e distribuindo 4 assistências.

Pelo Vitória, o atleta acumula 43 jogos, com 21 gols marcados e 6 assistências distribuídas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ec vitória fortaleza ec futebol brasileiro Leão da Barra Marinho mercado da bola

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Marinho
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Marinho
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Marinho
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Marinho
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

x