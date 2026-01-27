MERCADO DA BOLA
'De volta ao lar': Vitória oficializa contratação de Marinho
O jogador volta ao elenco após 10 anos de passagem marcante pelo clube
Por Valdomiro Neto
O Esporte Clube Vitória anunciou oficialmente, nesta terça-feira, 27, a contratação do atacante Marinho, que estava sem clube após o fim de seu contrato com a equipe do Fortaleza. O jogador volta a vestir as cores do time rubro-negro após 10 anos de sua última passagem pelo Leão da Barra.
O atleta chega ao clube após uma série de episódios onde o jogador demonstrou interesse de vestir novamente o manto rubro-negro, até com aparição no meio da arquibancada no clássico Ba-Vi, que terminou com o triunfo do Bahia sobre o Vitória por 1 a 0.
Marinho vestiu a camisa do Fortaleza entre os anos de 2023 e 2025, onde em sua última temporada atuou por 37 partidas, marcando 4 gols e distribuindo 4 assistências.
Pelo Vitória, o atleta acumula 43 jogos, com 21 gols marcados e 6 assistências distribuídas.
