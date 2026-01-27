Bahia: Sanabria se aproxima de retorno aos gramados após grave lesão

Em fase de transição, Sanabria se aproxima de reforçar o Bahia na temporada - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Após um longo período de ausência, o atacante argentino Mateo Sanabria está próximo de reforçar o elenco do Bahia. Afastado há três meses em razão de uma grave contusão, o jogador deverá ser liberado pelo Departamento Médico para retomar os treinamentos com o elenco ainda nesta semana, no CT Evaristo de Macedo.

Embora o retorno aos treinos seja iminente, a diretoria e a comissão técnica adotam cautela e ainda não definiram uma data oficial para a reestreia do atacante de 21 anos, mas é possível que ele esteja à disposição do técnico Rogério Ceni a partir da primeira quinzena de fevereiro.

Diante desse cenário, o atacante argentino poderá retornar aos gramados nos confrontos contra Fluminense, Juazeirense ou Vasco, previstos para os dias 5, 8 e 11 de fevereiro, respectivamente. Com isso, Sanabria também deverá reforçar o Tricolor de Aço no duelo contra o O’Higgins, do Chile, pela segunda fase da Copa Libertadores de 2026, marcado para o dia 18 de fevereiro.

Lesão de Sanabria

O atacante se lesionou na partida contra o São Paulo, válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. O lance ocorreu aos 11 minutos do segundo tempo e, após exames e avaliações clínicas, o Departamento Médico do clube diagnosticou uma lesão parcial do ligamento cruzado posterior (LCP) do joelho esquerdo do atleta.