Ex-meia do Bahia é anunciado por rival nordestino que vai jogar a Série B
Meia tem passagens pelo futebol europeu e defendeu o Bahia em 2024
Por Valdomiro Neto
O meio campista Carlos de Pena, de 33 anos, que integrou o elenco do Bahia em 2024 foi anunciado nesta segunda-feira, 27, como jogador do Sport. Rival do Tricolor Baiano, o time pernambucano vai disputar a segunda divisão nesta temporada.
Além de já estartreinando no CT do Sport, Carlos De Pena está regularizado e pode estrear com a camisa do novo clube.
Carlos De Pena chega ao Leão da Ilha depois de fazer parte do elenco campeão da Série B pelo Coritiba, contribuindo de forma direta para o retorno da equipe a elite do futebol nacional. A experiência do jogador foi um fator preponderante para a contratação do atleta para a equipe do Sport.
Números no Bahia
Pela equipe do Bahia, Carlos De Pena disputou competições nacionais e continentais, e pelo esquadrão ele acumula 37 partidas, onde marcou um gol e distribuiu quatro assistências em sua passagem.
Experiência internacional
O jogador tem passagem pelo futebol europeu, onde atuou pelas equipes do Middlesbrough, da Inglaterra, Real Oviedo, da Espanha e Dínamo de Kiev, da Ucrânia.
