Ronaldo assume camisa de goleiro aposentado no Bahia

Ronaldo herdando a camisa 1 de Danilo Fernandes - Foto: Rafael Oliveira I EC Bahia

O ano do Bahia está prestes a começar em grande estilo no Campeonato Brasileiro, e o elenco que liderará o time em 2026 já está assumindo suas posições. Dentre eles, está o novo dono oficial do gol tricolor - Ronaldo.

Herdando a tradicional camisa 1 do próprio Danilo Fernandes, goleiro que ocupou a posição no Bahia antes dele e se aposentou no clube no final da temporada passada, Ronaldo assume a titularidade definitiva do gol.

A estreia de Ronaldo com o número histórico deve acontecer já nesta quarta-feira, 28, na abertura do Brasileirão, contra o Corinthians.

A saída

Aos 37 anos, o goleiro escolheu se aposentar no Bahia, clube que acompanhou do rebaixamento ao retorno à Libertadores. "Lembrando de tudo que eu passei, acho que está mais do que perfeito poder encerrar aqui", afirmou Danilo.

"Acho que não tinha cenário mais perfeito que esse. Era para ser desse jeito, era para ser a última camisa que eu vou vestir como atleta profissional em minha vida. Tem coisas que não se explicam…", completou.

Mesmo falando em despedida, Danilo deixou aberta a possibilidade de seguir no clube em outra função. "Se tiver essa oportunidade que possa ser uma transição leve, bacana, eu quero produzir. Não quero estar por ser amigo ou bonzinho. Quero ter função, metas, agregar e fazer o clube crescer", disse.

Danilo Fernandes

Danilo Fernandes chegou ao Bahia em julho de 2021, em um momento de reformulação do elenco. Foi titular no segundo semestre, viveu o rebaixamento à Série B e passou por um início turbulento em 2022, sendo vítima do atentado ao ônibus do clube e sofrendo uma grave lesão no joelho que o afastou por nove meses.

Em 2024, foi decisivo na última rodada do Brasileirão, quando entrou como titular contra o Atlético-GO e ajudou a garantir a vaga na Libertadores. Ao todo, Danilo disputou 64 jogos pelo Bahia, com títulos do Campeonato Baiano (2023 e 2025), da Copa do Nordeste (2025), além do acesso à Série A em 2022 e vagas na Libertadores de 2024 e 2025.

Revelado pelo Corinthians, ele também passou por Sport e Internacional e tem no currículo conquistas como Mundial de Clubes, Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil.

Ronaldo

Enquanto Danilo encerra a carreira, Ronaldo vive o momento oposto, crescendo cada vez mais no Bahia. Contratado no início de 2025, o goleiro assumiu a titularidade no segundo semestre do ano passado.

Com a camisa tricolor, soma 43 partidas, 16 jogos sem sofrer gols e uma assistência, conquistando números e corações no clube mesmo tendo sido revelado pelo maior rival, o Vitória.