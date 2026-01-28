Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VIRA-VIROU!

Estreia de luxo! Bahia vence o Corinthians de virada na Vila Belmiro

Tricolor venceu por 2 a 1 com gols de Jean Lucas e Willian José

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

28/01/2026 - 22:05 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Jean Lucas marcou o primeiro gol do Bahia na partida
Jean Lucas marcou o primeiro gol do Bahia na partida -

Contra o mesmo adversário em que havia vencido fora de casa pela ultima vez em Campeonato Brasileiro, o Bahia triunfou — e também pelo mesmo placar da última vez. Pela 1ª rodada do Brasileirão 2026, o Tricolor bateu o Corinthians por 2 a 1 de virada na Vila Belmiro e quebrou um tabu de mais de cinco meses sem ganhar como visitante pela competição nacional.

FAZIA TEMPO!

No Brasileirão, o último triunfo longe de seus domínios havia sido em agosto do ano passado, contra o próprio Corinthians, só que na Néo Química Arena, com gols de Michel Araújo e Willian José. Hoje, o centroavante voltou a brilhar e marcou o segundo e decisivo gol do Esquadrão de Aço no jogo, depois de Jean Lucas empatar o duelo com uma boa finalização encobrindo Hugo Souza.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Jogadores do Bahia celebram gol marcado pro Jean Lucas
Jogadores do Bahia celebram gol marcado pro Jean Lucas | Foto: Rafael Rodrigues | ECBahia

O Bahia demorou para entrar no jogo e levar perigo de ataque, então ficou com o clube paulista a tarefa de fazer o primeiro susto — justamente o que originou o primeiro gol do confronto. Aproveitando erro de leitura do zagueiro Ramos Mingo, que saltou da primeira linha de marcação para confrontar Memphis, o meia Breno Bidon apareceu na cara do gol e chutou com estilo apenas deslocando Ronaldo.

Leia Também:

Estreia de luxo! Bahia vence o Corinthians de virada na Vila Belmiro
É o início! Ex-Bahia marca o primeiro gol do Brasileirão 2026; assista
Perto do Bahia? Júnior Santos fica fora de jogo do Galo no Brasileirão

Enquanto se esforçava para manter o resultado, um toque de drama foi adicionado no final da partida. O uruguaio Michel Araújo saiu do banco de reservas e foi expulso com apenas dez minutos em campo após receber o segundo cartão amarelo por entrada violenta e cotovelada em dois lances distintos.

Com o triunfo na primeira rodada, o Tricolor chegou temporáriamente à quarta colocação do Brasileirão, se juntando à Vitória, Chapecoense, Fluminense, Athletico e Bragantino entre as equipes que estrearam com os três pontos. Vale lembrar que Mirassol contra Vasco e Botafogo contra Cruzeiro são os duelos que encerram a rodada de largada.

A TEMPORADA NÃO PARA!

O Esquadrão de Aço volta a campo no próximo domingo, 1º, às 18h30, para encarar o Porto, pela sexta rodada do Campeonato Baiano, na Arena Fonte Nova. No mesmo palco, a equipe recebe o Fluminense, no dia 5, uma quinta-feira, às 19h, pela 2ª rodada do Brasileirão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasileirão 2026 Corinthians x Bahia ecbahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jean Lucas marcou o primeiro gol do Bahia na partida
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Jean Lucas marcou o primeiro gol do Bahia na partida
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Jean Lucas marcou o primeiro gol do Bahia na partida
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Jean Lucas marcou o primeiro gol do Bahia na partida
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

x