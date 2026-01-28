Estreia de luxo! Bahia vence o Corinthians de virada na Vila Belmiro

Jean Lucas marcou o primeiro gol do Bahia na partida - Foto: Rafael Rodrigues | ECBahia

Contra o mesmo adversário em que havia vencido fora de casa pela ultima vez em Campeonato Brasileiro, o Bahia triunfou — e também pelo mesmo placar da última vez. Pela 1ª rodada do Brasileirão 2026, o Tricolor bateu o Corinthians por 2 a 1 de virada na Vila Belmiro e quebrou um tabu de mais de cinco meses sem ganhar como visitante pela competição nacional.

FAZIA TEMPO!

No Brasileirão, o último triunfo longe de seus domínios havia sido em agosto do ano passado, contra o próprio Corinthians, só que na Néo Química Arena, com gols de Michel Araújo e Willian José. Hoje, o centroavante voltou a brilhar e marcou o segundo e decisivo gol do Esquadrão de Aço no jogo, depois de Jean Lucas empatar o duelo com uma boa finalização encobrindo Hugo Souza.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Jogadores do Bahia celebram gol marcado pro Jean Lucas | Foto: Rafael Rodrigues | ECBahia

O Bahia demorou para entrar no jogo e levar perigo de ataque, então ficou com o clube paulista a tarefa de fazer o primeiro susto — justamente o que originou o primeiro gol do confronto. Aproveitando erro de leitura do zagueiro Ramos Mingo, que saltou da primeira linha de marcação para confrontar Memphis, o meia Breno Bidon apareceu na cara do gol e chutou com estilo apenas deslocando Ronaldo.

Enquanto se esforçava para manter o resultado, um toque de drama foi adicionado no final da partida. O uruguaio Michel Araújo saiu do banco de reservas e foi expulso com apenas dez minutos em campo após receber o segundo cartão amarelo por entrada violenta e cotovelada em dois lances distintos.

Com o triunfo na primeira rodada, o Tricolor chegou temporáriamente à quarta colocação do Brasileirão, se juntando à Vitória, Chapecoense, Fluminense, Athletico e Bragantino entre as equipes que estrearam com os três pontos. Vale lembrar que Mirassol contra Vasco e Botafogo contra Cruzeiro são os duelos que encerram a rodada de largada.

A TEMPORADA NÃO PARA!

O Esquadrão de Aço volta a campo no próximo domingo, 1º, às 18h30, para encarar o Porto, pela sexta rodada do Campeonato Baiano, na Arena Fonte Nova. No mesmo palco, a equipe recebe o Fluminense, no dia 5, uma quinta-feira, às 19h, pela 2ª rodada do Brasileirão.