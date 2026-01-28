Menu
HOME > ESPORTES
ESPORTES

Perto do Bahia? Júnior Santos fica fora de jogo do Galo no Brasileirão

Atacante atraiu interesse do Bahia nesta janela de transferências

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

28/01/2026 - 19:55 h

Junior Santos em campo pelo Atlético-MG
Junior Santos em campo pelo Atlético-MG -

Alvo do Bahia para esta janela de transferências, o atacante Junior Santos não foi relacionado pelo técnico Jorge Sampaoli para a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola começou a rolar às 19h desta quarta-feira, 28, contra o Palmeiras, na Arena MRV.

Contratado no início de 2025 por 8 milhões de dólares (cerca de R$ 48 milhões) junto ao Botafogo, o atacante de 31 anos sofreu com lesões e fez apenas 28 jogos na temporada — quase a metade de partidas que disputou pelo clube carioca em 2024 (50).

Apesar de disponível, Júnior Santos ainda não entrou em campo em 2026 pelo Atlético-MG, que faz seu sexto jogo na temporada contra o Alviverde pelo Brasileirão.

Leia Também:

Bahia contrata 6 novas joias para divisão de base; conheça jogadores
Bahia: Éverton Ribeiro compõe lista seleta da Série A 2026; entenda
Joia de R$ 1 bilhão do Bahia passará por cirurgia; veja prazo de retorno

Em cinco duelos no Campeonato Mineiro, o Galo empatou quatro (contra Betim, North, Tombense e América) e venceu uma — justamente contra o Cruzeiro, na Arena MRV.

Interessado em reforçar o setor de ataque, o Bahia tem interesse em contratar o jogador, mas ainda não apresentou nenhuma proposta oficial. Segundo apuração do Portal A TARDE, as tratativas segue em andamento, mas nada está definido.

Sem Júnior Santos, o Atlético-MG entrou em campo contra o Palmeiras com Bernard, Hulk e Dudu como titulares, além dos atacantes Alan Minda e Cuello.

Tags:

Brasileirão 2026 ecbahia júnior santos

x