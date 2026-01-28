ESPORTES
Perto do Bahia? Júnior Santos fica fora de jogo do Galo no Brasileirão
Atacante atraiu interesse do Bahia nesta janela de transferências
Por Lucas Vilas Boas
Siga o A TARDE no Google
Alvo do Bahia para esta janela de transferências, o atacante Junior Santos não foi relacionado pelo técnico Jorge Sampaoli para a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola começou a rolar às 19h desta quarta-feira, 28, contra o Palmeiras, na Arena MRV.
Contratado no início de 2025 por 8 milhões de dólares (cerca de R$ 48 milhões) junto ao Botafogo, o atacante de 31 anos sofreu com lesões e fez apenas 28 jogos na temporada — quase a metade de partidas que disputou pelo clube carioca em 2024 (50).
Apesar de disponível, Júnior Santos ainda não entrou em campo em 2026 pelo Atlético-MG, que faz seu sexto jogo na temporada contra o Alviverde pelo Brasileirão.
Leia Também:
Em cinco duelos no Campeonato Mineiro, o Galo empatou quatro (contra Betim, North, Tombense e América) e venceu uma — justamente contra o Cruzeiro, na Arena MRV.
Interessado em reforçar o setor de ataque, o Bahia tem interesse em contratar o jogador, mas ainda não apresentou nenhuma proposta oficial. Segundo apuração do Portal A TARDE, as tratativas segue em andamento, mas nada está definido.
Sem Júnior Santos, o Atlético-MG entrou em campo contra o Palmeiras com Bernard, Hulk e Dudu como titulares, além dos atacantes Alan Minda e Cuello.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes