Perto do Bahia? Júnior Santos fica fora de jogo do Galo no Brasileirão

Junior Santos em campo pelo Atlético-MG - Foto: Pedro Souza | Atlético-MG

Alvo do Bahia para esta janela de transferências, o atacante Junior Santos não foi relacionado pelo técnico Jorge Sampaoli para a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola começou a rolar às 19h desta quarta-feira, 28, contra o Palmeiras, na Arena MRV.

Contratado no início de 2025 por 8 milhões de dólares (cerca de R$ 48 milhões) junto ao Botafogo, o atacante de 31 anos sofreu com lesões e fez apenas 28 jogos na temporada — quase a metade de partidas que disputou pelo clube carioca em 2024 (50).

Apesar de disponível, Júnior Santos ainda não entrou em campo em 2026 pelo Atlético-MG, que faz seu sexto jogo na temporada contra o Alviverde pelo Brasileirão.

Em cinco duelos no Campeonato Mineiro, o Galo empatou quatro (contra Betim, North, Tombense e América) e venceu uma — justamente contra o Cruzeiro, na Arena MRV.

Interessado em reforçar o setor de ataque, o Bahia tem interesse em contratar o jogador, mas ainda não apresentou nenhuma proposta oficial. Segundo apuração do Portal A TARDE, as tratativas segue em andamento, mas nada está definido.

Sem Júnior Santos, o Atlético-MG entrou em campo contra o Palmeiras com Bernard, Hulk e Dudu como titulares, além dos atacantes Alan Minda e Cuello.