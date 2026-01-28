Bahia: Éverton Ribeiro compõe lista seleta da Série A 2026; entenda

Éverton Ribeiro se destaca entre maiores goleadores em atividade da Série A - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Capitão, camisa 10 e craque do Bahia, Éverton Ribeiro faz parte de uma seleta lista do Campeonato Brasileiro. O meio-campista azul, vermelho e branco está entre os maiores artilheiros do Brasileirão em atividade, ocupando a 13ª posição, com 51 gols marcados em 392 jogos.

A marca alcançada por Éverton Ribeiro foi construída ao longo de suas passagens por Coritiba, Cruzeiro, Flamengo e, agora, pelo Bahia, onde defende a camisa azul, vermelha e branca desde 2024 e já balançou as redes adversárias quatro vezes nas duas últimas edições da Série A do Brasileirão.

O clube em que o meio-campista possui a melhor marca de gols no Campeonato Brasileiro é o Flamengo, pelo qual marcou 15 gols em edições da competição disputadas durante os sete anos em que esteve no rubro-negro.

Confira abaixo os 20 maiores artilheiros do Brasileirão em atividade na Série A de 2026:

119 – Gabigol (294 jogos)

85 – Luciano (284 jogos)

84 – Pedro (205 jogos)

77 – Arrascaeta (255 jogos)

74 – Bruno Henrique (275 jogos)

71 – Eduardo Sasha (315 jogos)

64 – Hulk (153 jogos)

63 – Yuri Alberto (176 jogos)

62 – Neymar (123 jogos)

60 – Cano (151 jogos)

60 – Dudu (315 jogos)

59 – Raphael Veiga (246 jogos)

51 – Éverton Ribeiro (392 jogos)

46 – Alan Patrick (221 jogos)

45 – Rony (226 jogos)

45 – Reinaldo (408 jogos)

44 – Éverton Cebolinha (223 jogos)

43 – Everaldo (183 jogos)

43 – Yago Pikachu (274 jogos)

42 – Keno (241 jogos)

Nesta quarta-feira, dia 28, na estreia da edição de 2026 do Campeonato Brasileiro, o meio-campista Éverton Ribeiro terá a oportunidade de ampliar sua marca de gols no duelo entre Bahia e Corinthians, às 20h, na Vila Belmiro, pela primeira rodada da Série A do Brasileirão.