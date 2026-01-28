Impedimento semiautomático começa a ser instalado para o Brasileirão

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Divulgação

Uma das maiores reformulações da história da arbitragem brasileira, o impedimento semiautomático já começou a ser instalado para o Campeonato Brasileiro, que começa nesta quarta-feira, 28.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) inicou a instalação dos equipamentos na última segunda-feira, 26, no Maracanã, e o processo deve ser concluído antes da primeira rodada da competição. No entanto, ainda não há data definida para o funcionamento.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a CBF, a ativação do sistema acontecerá mediante a instalação completa em todos os estádios, além de testes oficiais.

Contratada em novembro de 2025 com a Genius Sports, parceira da Premier League, a tecnologia promete maior precisão em lances milimétricos.

Quais estádios receberão o sistema?

O impedimento semiautomático deve ser instalado em 27 estádios da Série A. Os próximos na fila são Arena Condá, Baenão, Maião e Allianz Parque.

Ao todo, 16 estádios já foram vistoriados: Maracanã, Neo Química Arena, Morumbis, Mineirão, Arena MRV, Arena Fonte Nova, Arena Barueri, Barradão, Nilton Santos, São Januário, Ligga Arena, Couto Pereira, Cícero de Souza Marques (Vila Operária), Vila Belmiro, Beira-Rio e Arena do Grêmio.

O investimento total estimado é de R$ 25 milhões até 2027.

Como funciona o impedimento semiautomático?

O sistema exige pelo menos 28 câmeras por arena, responsáveis por criar uma réplica digital 3D do jogo, rastreando jogadores e bola com mais detalhes que as imagens de transmissão usadas no VAR atual. A estratégia inclui centenas de celulares para uso em campo por rodada.

Com a instalação, o procedimento automatiza a detecção de impedimentos, reduzindo o tempo de análise e eliminando subjetividades.

O VAR tradicional depende da interpretação humana sobre imagens de TV. Agora, o sistema usa câmeras para gerar uma linha virtual precisa, alertando em tempo real sobre posições irregulares.