CBF faz maior reformulação da história da arbitragem brasileira

Ano novo, temporada nova, e arbitragem nova - a Confederação Brasileira de Futebol vai promover, a partir de 2026, a maior reformulação da arbitragem já feita no país, depois de um ano de muitas críticas ao setor em 2025.

O Brasileirão passará a contar com um grupo de elite de árbitros, contratados diretamente pela entidade, com salários fixos, bônus por desempenho e foco total em performance, tecnologia e padronização de critérios.

Ao todo, 72 profissionais vão integrar o grupo, sendo 20 árbitros centrais, 40 auxiliares e 12 especialistas exclusivos de VAR. Todos terão contratos específicos com a CBF, permitindo dedicação prioritária à função.

O investimento previsto chega a R$ 195 milhões até 2027, sendo que apenas o núcleo principal de árbitros centrais receberá R$ 24 milhões, com salários que podem alcançar R$ 30 mil mensais, além de bonificações atreladas ao desempenho.

Como a CBF chegou ao novo modelo

A profissionalização foi inspirada em experiências já consolidadas no futebol europeu e foi estruturado com foco em treinamento técnico, saúde e performance, tecnologia e governança/estrutura.

Durante o processo, árbitros e clubes foram ouvidos. Do lado dos clubes, as principais reclamações envolviam falta de critério, uso inconsistente do VAR, baixa transparência e dificuldade de compreensão das regras aplicadas em campo.

Já os árbitros apontaram a ausência de um modelo profissional unificado e a instabilidade financeira como entraves históricos à evolução da arbitragem.

Apesar da proposta de profissionalização, a dedicação exclusiva não será obrigatória. Os árbitros poderão recusar o convite, mesmo com a segurança financeira e estrutura oferecida.

Quem será escolhido?

A seleção dos nomes dará prioridade para árbitros do quadro da FIFA e focará em análise das escalas e avaliações nos Campeonatos Brasileiros de 2024 e 2025. O sistema prevê promoções e rebaixamentos anuais, com pelo menos dois profissionais deixando o grupo de elite por temporada e dois novos nomes sendo incorporados, estimulando a renovação.

Mesmo quem ficar fora da lista dos 72 ainda poderá apitar jogos da Série A caso atenda aos critérios técnicos. Já árbitros afastados por erro passarão por 28 dias de recondicionamento, atuando inicialmente na Série B e só depois voltando à primeira divisão, sem perder a remuneração fixa.

Quem são os árbitros escolhidos?

Árbitros Centrais

Alex Stefano (CBF) Edina Batista (FIFA) Lucas Torrealba (CBF) Raphael Claus (FIFA) Anderson Daronco (FIFA) Felipe Lima (CBF) Matheus Candançan (CBF) Rodrigo Pereira (CBF) Bráulio Machado (CBF) Flávio Souza (CBF) Paulo Zanovelli (CBF) Sávio Sampaio (FIFA) Bruno Arleu (CBF) Jonathan Pinheiro (CBF) Rafael Klein (FIFA) Wagner Magalhães (CBF) Davi Lacerda (CBF) Lucas Casagrande (CBF) Ramon Abatti (FIFA) Wilton Sampaio (FIFA)

Auxiliares

Alessandra Matos (CBF) Alex Ang (FIFA) Alex dos Santos (CBF) Alex Tmo (CBF) Andrey Freitas (CBF) Anne Kesy (FIFA) Brígida Cirilo (FIFA) Bruno Boschilia (CBF) Bruno Pires (CBF) Celso Silva (CBF) Cipriano Silva (CBF) Daniela Coutinho (CBF) Danilo Mainardi (FIFA) Douglas Pagung (CBF) Eduardo Cruz (CBF) Evandro Lima (CBF) Fabiani Belarmino (CBF) Felipe Alan (CBF) Fernanda Kruger (FIFA) Fernanda Nandrea (FIFA) Francisco Bezerra (CBF) Gizeli Casari (FIFA) Guilherme Camilo (FIFA) Jovertson Lima (CBF) Leila Najara (FIFA) Leone Rocha (CBF) Luanderson Lima (FIFA) Luiz Regozane (CBF) Maíra Mastella (FIFA) Michael Stanius (CBF) Nilson Junior (CBF) Neusa Back (FIFA) Rafael Alves (CBF) Rafael Trombeta (CBF) Rodrigo Correa (FIFA) Schumacher Gomes (CBF) Thiago Labes (CBF) Thiago Farinha (CBF) Tiago Diehl (CBF) Victor Imazu (FIFA)

Árbitros de VAR

Caio Max (FIFA) Diego Lopez (CBF) Rodrigo Dalonso (FIFA) Charly Wendy (FIFA) Marco Aurélio (CBF) Rodrigo Guarizo (FIFA) Daiane Muniz (FIFA) Pablo Ramon (CBF) Rodrigo Sá (CBF) Daniel Bins (FIFA) Rodolpho Toski (FIFA) Wagner Reway (FIFA)

Novas tecnologias

Além da profissionalização da arbitragem, a CBF prevê R$ 50 milhões em investimentos no VAR nos próximos dois anos, junto a R$ 25 milhões destinados à implementação do impedimento semiautomático, que já está em fase de testes.

Outra inovação prevista é a adoção da Refcam, tecnologia já utilizada na Europa e no Mundial de Clubes, que acopla uma câmera à cabeça do árbitro e registra imagens a partir do ponto de vista do gramado.

O uso de relógios inteligentes também será implementado para coletar dados sobre treinos, sono e alimentação, criando um banco de informações semelhante ao que já existe no alto rendimento dos atletas.