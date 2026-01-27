ESPORTES
Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo
Batida envolveu dez pessoas, sete morreram e três seguem em estado grave
Sete torcedores do clube grego PAOK morreram enquanto três ficaram feridos por conta de um grande acidente de trânsito nesta terça-feira, 27. O micro-ônibus em que viajavam colidiu de frente com um caminhão.
O acidente aconteceu na Romênia durante uma viagem que partiu da Grécia e tinha destino a França. O micro-ônibus colidiu de frente com o caminhão no condado de Timiș, no oeste da Romênia, aponta a polícia local.
O motorista do micro-ônibus, um homem de 29 anos, tentou fazer uma manobra de ultrapassagem quando "cruzou a linha central e colidiu frontalmente com o caminhão", disse a polícia de Timiș.
Veja imagens do acidente
Os torcedores estavam viajando para Lyon, no leste da França, para acompanhar seu time, o PAOK, na partida contra o Olympique Lyonnais, da França, que acontece nesta quinta-feira, 29, válida pela Liga Europa.
O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis disse estar "profundamente chocado" ao saber do "trágico acidente na Romênia" que vitimou "sete jovens compatriotas".
