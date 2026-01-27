Mais próximo do fim: cientistas ajustam 'Relógio do Juízo Final'

Siga o A TARDE no Google

"85 segundos à meia-noite", marca Relógio do Juízo Final - Foto: Divulgação | Bulletin of Atomic Scientists

Cientistas fizeram ajustes no “Relógio do Juízo Final” nesta terça-feira, 27, que atualmente está mais próximo da meia-noite, momento teórico em que o mundo acabaria. Atualmente o relógio marca 85 segundos para a meia-noite.

Isso marca uma redução de quatro segundos em relação ao ano passado.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Justificativa dos cientistas

O Boletim dos Cientistas Atômicos, uma organização sem fins lucrativos sediada em Chicago, nos Estados Unidos, usou como uma justificativa, o comportamento agressivo das potências nucleares, como Rússia, China e EUA.

Outro ponto utilizado como motivação para a mudança foram os conflitos na Ucrânia e Oriente Médio, além das preocupações com a inteligência artificial como fatores que aumentam o risco de um desastre global.

Vale ressaltar que esta é a terceira aproximação do ponteiro à meia-noite feita nos últimos quatro anos.

Sobre o relógio

O “Relógio do Juízo Final” foi criado em 1947, durante as tensões da Guerra Fria, que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, para alertar o mundo sobre a proximidade da destruição do planeta.