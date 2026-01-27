Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Mais próximo do fim: cientistas ajustam 'Relógio do Juízo Final'

Grupo citou comportamento agressivo das potências nucleares e preocupações com a inteligência artificial como justificativa

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

27/01/2026 - 13:18 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
"85 segundos à meia-noite", marca Relógio do Juízo Final
"85 segundos à meia-noite", marca Relógio do Juízo Final -

Cientistas fizeram ajustes no Relógio do Juízo Final nesta terça-feira, 27, que atualmente está mais próximo da meia-noite, momento teórico em que o mundo acabaria. Atualmente o relógio marca 85 segundos para a meia-noite.

Isso marca uma redução de quatro segundos em relação ao ano passado.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Justificativa dos cientistas

O Boletim dos Cientistas Atômicos, uma organização sem fins lucrativos sediada em Chicago, nos Estados Unidos, usou como uma justificativa, o comportamento agressivo das potências nucleares, como Rússia, China e EUA.

Leia Também:

Atriz famosa afirma que mulheres são ‘tratadas como lixo’ em Hollywood
Aeroportos da Ásia retomam protocolos da Covid após surto de vírus
Submarino com quase nove toneladas de cocaína é apreendido em Portugal
Lula e Trump traçam segurança de fronteira e debatem crise venezuelana

Outro ponto utilizado como motivação para a mudança foram os conflitos na Ucrânia e Oriente Médio, além das preocupações com a inteligência artificial como fatores que aumentam o risco de um desastre global.

Vale ressaltar que esta é a terceira aproximação do ponteiro à meia-noite feita nos últimos quatro anos.

Sobre o relógio

O “Relógio do Juízo Final” foi criado em 1947, durante as tensões da Guerra Fria, que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, para alertar o mundo sobre a proximidade da destruição do planeta.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ciência fim do mundo relógio

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
"85 segundos à meia-noite", marca Relógio do Juízo Final
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

"85 segundos à meia-noite", marca Relógio do Juízo Final
Play

Vídeo: deputada é atingida por explosivo na cabeça durante entrevista

"85 segundos à meia-noite", marca Relógio do Juízo Final
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

"85 segundos à meia-noite", marca Relógio do Juízo Final
Play

Homem pula em vão para recuperar bola e morre ao cair dez metros

x