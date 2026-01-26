Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DIÁLOGO

Lula e Trump traçam segurança de fronteira e debatem crise venezuelana

Foram discutidos novos rumos da relação bilateral e reorganização da ordem global

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

26/01/2026 - 18:38 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Diálogo ocorre semanas após captura de Nicolás Maduro por forças dos EUA
Diálogo ocorre semanas após captura de Nicolás Maduro por forças dos EUA -

Em uma conversa telefônica de caráter estratégico realizada nesta segunda-feira, 26, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o homólogo americano, Donald Trump, discutiram os novos rumos da relação bilateral e a reorganização da ordem global.

O diálogo ocorre semanas após a captura de Nicolás Maduro por forças dos EUA, evento que alterou drasticamente o equilíbrio geopolítico na América do Sul.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Conselho da paz

O ponto de maior tensão diplomática foi o convite para que o Brasil integre o Conselho da Paz, órgão liderado por Trump para a reconstrução de Gaza. O órgão tem sido alvo de críticas por esvaziar a autoridade das Nações Unidas.

Lula adotou uma postura de "cautela colaborativa". O petista condicionou a participação brasileira a dois pilares:

- Que a atuação do Conselho se restrinja à ajuda humanitária e reconstrução de Gaza;

- Que o plano inclua formalmente a criação de um Estado Palestino.

Enquanto nações como Argentina e Arábia Saudita já aceitaram o convite — que exige um aporte de US$ 1 bilhão para adesão permanente —, França e Noruega rejeitaram a proposta.

A negativa francesa resultou em ameaças de Trump de aplicar tarifas de até 200% sobre vinhos e champanhes franceses.

Estabilidade regional

Sobre a crise venezuelana, os dois líderes trocaram impressões sobre o governo interino de Delcy Rodríguez. Lula reiterou a Trump a preocupação com a estabilidade das fronteiras e a necessidade de garantir o bem-estar da população após a intervenção americana de 3 de janeiro.

A conversa também sinalizou um avanço na segurança pública. O Brasil propôs uma parceria com o Departamento de Estado para o congelamento de ativos e combate à lavagem de dinheiro, tema que ganhou urgência após a detenção de Maduro em Nova York por acusações de narcotráfico.

Tarifas

Na economia, o foco foi o "tarifaço" americano. Embora as alíquotas para alguns produtos do agronegócio tenham caído de 50% para 10% recentemente, o café brasileiro continua sofrendo com sobretaxas elevadas.

Trump sugeriu que o crescimento conjunto das duas maiores economias das Américas é benéfico para o continente, sinalizando abertura para novas rodadas de negociação.

Visita a Washington

O Palácio do Planalto confirmou que Lula deve viajar aos Estados Unidos ainda no primeiro trimestre. A visita de Estado vai ocorrer logo após os compromissos do presidente brasileiro na Índia e na Coreia do Sul, em fevereiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Conselho da Paz Crise venezuelana Lula relações bilaterais tarifas comerciais trump

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Diálogo ocorre semanas após captura de Nicolás Maduro por forças dos EUA
Play

Vídeo: deputada é atingida por explosivo na cabeça durante entrevista

Diálogo ocorre semanas após captura de Nicolás Maduro por forças dos EUA
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Diálogo ocorre semanas após captura de Nicolás Maduro por forças dos EUA
Play

Homem pula em vão para recuperar bola e morre ao cair dez metros

Diálogo ocorre semanas após captura de Nicolás Maduro por forças dos EUA
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

x