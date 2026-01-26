Menu
CINEINSITE
CRÍTICA

Atriz famosa afirma que mulheres são ‘tratadas como lixo’ em Hollywood

Ela afirma que o reconhecimento é dado majoritariamente aos diretores

Por Gustavo Nascimento

26/01/2026 - 22:05 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
A atriz e diretora Kristen Stewart ficou mundialmente conhecida pela atuação na saga "Crepúsculo"
Kristen Stewart, estrela da saga "Crepúsculo", voltou a criticar a forma como as atrizes são tratadas em Hollywood. Segundo ela, as profissionais que atuam diante das câmeras raramente são validadas como artistas, de forma que o reconhecimento é dado majoritariamente aos diretores.

"Atrizes são tratadas como lixo, eu devo dizer. As pessoas acham que qualquer uma pode ser atriz [...] Quando você entra em uma sala como atriz, precisa provar o tempo todo que sabe o que está fazendo. A validação só vem quando você assume outras funções criativas", disse Stewart em entrevista ao jornal The Times.

Mesmo estreando na carreira de atriz em 2001, ainda criança, no filme "Encontros do Destino", ela relatou que só passou a se sentir respeitada quando decidiu assumir também o papel de diretora.

"A primeira vez que me sentei para falar sobre o meu filme como diretora, pensei: ‘Uau, essa é uma experiência diferente’. Estão falando comigo como se eu fosse uma pessoa com cérebro", disse.

Sua estreia como cineasta foi com o filme "A Cronologia da Água", exibido no Festival de Cannes em 2025 e com lançamento previsto no Brasil somente em fevereiro. A produção é uma adaptação do livro de memórias homônimo da escritora norte-americana Lidia Yuknavitch e tem Imogen Poots como protagonista.

x