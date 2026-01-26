Filho de Wagner Moura reage após boatos de apoio a Trump

Bem Moura criticou as especulações dos internautas - Foto: Reprodução | Instagram

Bem Moura, filho do ator Wagner Moura, usou suas redes sociais no sábado, 24, para desmentir rumores de que apoiaria o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em uma série de postagens, o jovem rebateu as especulações que ganharam tração online e deixou claro seu posicionamento contrário às acusações.

Os boatos começaram depois que internautas notaram que ele supostamente seguia algumas contas ligadas a figuras conservadoras, incluindo o próprio Trump e um ativista político de extrema-direita Charlie Kirk, levando alguns perfis a sugerirem que ele teria afinidade com a política de extrema-direita norte-americana, o que foi contestado por Bem.

Em seu perfil, Bem afirmou que não apoia Trump e criticou a interpretação que alguns usuários fizeram de seus perfis seguidos nas plataformas. “Odeio Trump com uma paixão. Nunca publicamente falei nada, mal sou ativo no Instagram. Essa nova rede de especulação social é bizarra. Tenham bom senso”, escreveu o jovem, destacando o incômodo gerado pela associação política.



Além de negar o suposto apoio a Trump, Bem também demonstrou surpresa com a repercussão do episódio, ressaltando que raramente se envolve em debates políticos ou em discussões públicas nas redes sociais.

Bem Moura vive em Los Angeles com a família há cerca de sete anos, após o ator Wagner Moura estabelecer residência nos Estados Unidos por motivos profissionais ligados à carreira internacional.