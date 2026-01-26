Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA

Filho de Wagner Moura reage após boatos de apoio a Trump

Bem Moura usou as redes sociais comentar sobre suposto apoio a Donald Trump

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

26/01/2026 - 14:53 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Bem Moura criticou as especulações dos internautas
Bem Moura criticou as especulações dos internautas -

Bem Moura, filho do ator Wagner Moura, usou suas redes sociais no sábado, 24, para desmentir rumores de que apoiaria o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em uma série de postagens, o jovem rebateu as especulações que ganharam tração online e deixou claro seu posicionamento contrário às acusações.

Os boatos começaram depois que internautas notaram que ele supostamente seguia algumas contas ligadas a figuras conservadoras, incluindo o próprio Trump e um ativista político de extrema-direita Charlie Kirk, levando alguns perfis a sugerirem que ele teria afinidade com a política de extrema-direita norte-americana, o que foi contestado por Bem.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

7 filmes em alta na Netflix que estão dominando o TOP 10 nesta semana
Panorama Coisa de Cinema confirma edição 2026 em Salvador
A série curta da Netflix que encantou o público e já chegou ao TOP 1

Em seu perfil, Bem afirmou que não apoia Trump e criticou a interpretação que alguns usuários fizeram de seus perfis seguidos nas plataformas. “Odeio Trump com uma paixão. Nunca publicamente falei nada, mal sou ativo no Instagram. Essa nova rede de especulação social é bizarra. Tenham bom senso”, escreveu o jovem, destacando o incômodo gerado pela associação política.

Além de negar o suposto apoio a Trump, Bem também demonstrou surpresa com a repercussão do episódio, ressaltando que raramente se envolve em debates políticos ou em discussões públicas nas redes sociais.

Bem Moura vive em Los Angeles com a família há cerca de sete anos, após o ator Wagner Moura estabelecer residência nos Estados Unidos por motivos profissionais ligados à carreira internacional.

Imagem ilustrativa da imagem Filho de Wagner Moura reage após boatos de apoio a Trump
| Foto: Reprodução | Instagram

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

polêmica wagner moura

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bem Moura criticou as especulações dos internautas
Play

Essa série curta e aclamada é a escolha perfeita para o fim de semana

Bem Moura criticou as especulações dos internautas
Play

Filme anticapitalista, Star Wars e +: Wagner Moura após o Oscar

Bem Moura criticou as especulações dos internautas
Play

Wagner Moura vai estrelar nova série do universo Star Wars

Bem Moura criticou as especulações dos internautas
Play

Oscar 2026: onde assistir aos 10 indicados a Melhor Filme

x