7 filmes em alta na Netflix que estão dominando o TOP 10 nesta semana

Após ter se tornado muito conhecida pelo público por investir constantemente no desenvolvimento de filmes e séries originais e exclusivos, a Netflix segue atualizando seus destaques com frequência, e sempre reserva alguma surpresa para quem gosta de descobrir algo novo para assistir.



Esse status de exclusividade fez com que, nos últimos anos, muitas produções originais ganhassem ainda mais força dentro da plataforma. Ao mesmo tempo, o catálogo continua sendo reforçado com títulos de outros estúdios, ampliando as opções para todos os gostos e estilos.

Com os dias recentes bastante agitados, a lista atualizada do TOP 10 foi revelada neste início de semana com diversas novidades em destaque. Entre elas, como esperado, estão lançamentos que já aparecem entre os mais assistidos e sucessos que voltaram a subir no ranking.



Se a ideia é fugir do tédio e encontrar um filme perfeito para desligar a cabeça e se prender na tela, essa seleção é um bom ponto de partida. Para facilitar sua escolha, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções que estão em alta na plataforma.



7 filmes para ver AGORA na Netflix

O Assassino Perfeito

O longa com Antonio Banderas acompanha um agente da máfia precisa sacrificar tudo e ir contra sua própria organização quando descobre que seu chefe está envolvido no tráfico de mulheres. Ele fará de tudo para salvar uma jovem e encontrar sua redenção.



Dinheiro Suspeito

Uma equipe de policiais de Miami encontra milhões de dólares em um esconderijo abandonado, acabando com a confiança entre eles. Quando outras forças descobrem o tamanho da apreensão, a história toda é colocada em dúvida. Agora, ninguém pode confiar em ninguém.



Sete Homens e Um Destino

Os habitantes de um pequeno vilarejo sofrem com os constantes ataques de um bando de pistoleiros. Revoltada com os saques, Emma Cullen deseja justiça e pede auxílio ao pistoleiro Sam Chisolm, que reúne um grupo especialistas para contra-atacar os bandidos. Com o tempo, o grupo percebe que a missão vai muito além de apenas proteger a comunidade.



007: Sem Tempo Para Morrer

Em 007 – Sem Tempo Para Morrer, depois de sair do serviço ativo da MI6, James Bond (Daniel Craig) vive tranquilamente na Jamaica, mas como nem tudo dura pouco, a vida do espião 007 é agitada mais uma vez.



Felix Leiter (Jeffrey Wright) é um velho amigo da CIA que procura o inglês para um pequeno favor de ajudá-lo em uma missão secreta, que acaba revelando uma ameaça maior do que o esperado.

Agente X: A Última Missão

A CIA está sendo chantageada: alguém assassinando jornalistas estrangeiros e fazendo com que a Agência pareça responsável. Quando o mundo começa a unir forças contra os EUA, a CIA decide trazer de volta seu agente aposentado mais brilhante e rebelde, forçando-o a treinar seu passado para tentar desmascarar uma conspiração internacional.



Abigail

Em Abigail, um peculiar grupo de criminosos aceita mais um típico trabalho. Dessa vez, a proposta é sequestrar uma bailarina de doze anos, que também é filha de um dos mais poderosos homens do submundo.



Enquanto o contratante do grupo pede um resgate de 50 milhões de dólares para o pai da garota, o grupo só precisa observar a criança por uma noite em uma mansão isolada. No entanto, quando os raptores começam a desaparecer, um por um, logo descobrem da pior forma que estão trancados dentro de casa com uma garotinha nada normal.

Max: O Cão Herói

O cachorro Max trabalha junto aos soldados americanos no Afeganistão, ajudando a detectar regiões com minas terrestres. Quando seu dono morre, o animal se torna feroz e não mantém contato com mais ninguém. A situação se transforma quando Justin, irmão do soldado falecido, decide se aproximar de Max e criar uma grande amizade.

