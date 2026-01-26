Panorama Coisa de Cinema confirma edição 2026 em Salvador

Os filmes selecionados para as mostras competitivas serão divulgados após o Carnaval - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Enquanto torce pela vitória de Wagner Moura e O Agente Secreto no Oscar, a equipe do Panorama Internacional Coisa de Cinema organiza a edição de 2026, que acontece de 25 de março a 1º de abril em Salvador.

Mais antigo festival de cinema em atividade na Bahia, o Panorama também tem uma relação estreita com Kleber Mendonça Filho, diretor do filme que representa o Brasil no Oscar.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A sede do evento na capital baiana será o Cine Glauber Rocha, que recebeu a pré-estreia de O Agente Secreto em Salvador. Algumas mostras também serão exibidas na Sala Walter da Silveira. Além de Salvador, o festival também terá programação em Cachoeira: no Recôncavo, o Panorama acontece entre 25 e 29 de março, no Cine Theatro Cachoeirano.



Os filmes selecionados para as mostras competitivas serão divulgados após o Carnaval. A equipe de curadoria está finalizando a seleção dos quase 2000 filmes inscritos.

A edição de 2026 chega na sequência de um ano marcante para o festival. Em 2025, ao comemorar 20 edições, o Panorama Coisa de Cinema recebeu Kleber e a produtora Emilie Lesclaux para conversar com o público sobre “O Som ao Redor”, longa vencedor da Competitiva Nacional do festival em 2012.

O cineasta pernambucano premiado como melhor diretor em Cannes exibiu praticamente todos seus curtas no Panorama, com destaque para Recife Frio, em 2010.