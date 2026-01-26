O filme da Netflix que vai te fazer cancelar tudo o que planejou hoje

Esse filme da Netflix promete prender do início ao fim - Foto: Divulgação

Na Netflix, podemos encontrar diversas opções para curtir a semana, desde filmes originais como Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out, ou séries como Stranger Things e sua tão esperada última temporada.

No entanto, para aqueles que buscam uma boa dose de adrenalina e ação, o catálogo da plataforma tem escondido um filme intenso sob o fascinante protagonismo de Gerard Butler e Morgan Freeman, que se tornará seu plano perfeito. Para quem curte ação explosiva, Invasão ao Serviço Secreto é a opção ideal

Dedicado e sempre focado em seu trabalho, o agente do Serviço Secreto, Mike Banning (Gerard Butler) vê sua vida mudar completamente da noite para o dia ao ser acusado de conspirar para o assassinato do presidente dos Estados Unidos.



Quando percebe que todos estão atrás dele, Mike corre contra o tempo para descobrir o que realmente aconteceu enquanto foge de outros agentes.

Para os amantes de filmes recheados de ação, explosões, balas e suspense, Invasão ao Serviço Secreto é a sua opção indispensável. Dirigido por Ric Roman Waugh, este filme de 2019 encerrou uma das trilogias mais explosivas do cinema, composta anteriormente por Invasão à Casa Branca (2013) e Invasão a Londres (2016).

Nos dois filmes anteriores, acompanhamos Mike Banning resgatando o presidente com sucesso de tentativas de assassinato. Agora, em Invasão ao Serviço Secreto, tudo mudará quando, em uma nova tentativa de assassinato, Mike for acusado de ser o responsável por arquitetar a morte do presidente. Injustamente sentenciado, Mike fará todo o possível para provar sua inocência, encontrar o verdadeiro responsável e limpar seu nome.

Com um elenco liderado por Gerard Butler como o agente do Serviço Secreto Mike Banning e Morgan Freeman como o presidente dos Estados Unidos, o elenco também conta com Jada Pinkett Smith, Lance Reddick e Piper Perabo. Com um orçamento de 40 milhões de dólares, arrecadou 133 milhões em todo o mundo, tornando-se um sucesso apesar das críticas mistas.

Com duas horas de duração, Invasão ao Serviço Secreto é um filme de ação intenso e viciante que não dá trégua, ideal para assistir sem distrações e ficar grudado na tela do início ao fim.