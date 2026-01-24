Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA

Netflix vira alvo de processo por suposto plágio em filme famoso

Autores afirmam que a Netflix plagiou uma obra literária

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

24/01/2026 - 10:44 h
Autores afirmam que a Netflix plagiou uma obra literária
Autores afirmam que a Netflix plagiou uma obra literária -

Uma dupla de escritores processou a Netflix e dois funcionários da empresa por plágio. João Paulo de Carvalho e Lídia Bueno de Oliveira Ribeiro são os responsáveis pela ação.

Segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, os autores afirmam que a gigante do streaming plagiou a obra literária ‘Juilliard – A Arte do Amor’, de sua autoria, no filme ‘Depois do Universo’, de 2022, protagonizado por Giulia Be. A obra chegou a ser a mais vista no país dentro da plataforma.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Diego Freitas, diretor e roteirista do longa, e Ana Reber, que também assina o roteiro, aparecem como réus ao lado da empresa. Diego também dirigiu ‘Caramelo’, um dos sucessos nacionais recentes da plataforma.

Segundo os autores, o filme tem estrutura narrativa, personagens, sequências e reviravoltas dramáticas com alto grau de similaridade ao livro publicado. A dupla apresentou à Justiça dezenas de elementos que evidenciariam a ocorrência de plágio estrutural.

Além disso, Lídia e João Paulo citam declarações públicas do diretor que chamam de “duvidosas” e apresentam como supostamente reveladoras. Entre elas estariam falas sobre seu perfil criativo, seu gosto por literatura nacional e o momento em que o roteiro foi escrito.

Leia Também:

5 séries curtas e viciantes da Netflix para ver neste fim de semana
7 filmes novos da Netflix para assistir neste fim de semana
O faroeste da Netflix que virou sucesso no TOP 10 e você precisa ver

Pedidos dos autores

A dupla de autores querem a declaração de plágio da obra e uma indenização mínima de R$ 100 mil. Os dois pretendem receber lucros cessantes, ou seja, um valor, a ser apurado, equivalente ao que receberiam em caso de licenciamento legítimo do livro.

Eles pedem também que os réus se retratem, divulgando a “verdadeira autoria” do filme em suas redes e na abertura do filme.

Movida em 2025, a ação dos autores ganhou força nas primeiras semanas deste ano, com a realização de citações e o respeito a prazos. No entanto, a história já foi objeto de outros processos. Lídia e João Paulo moveram duas ações desde 2023 somente contra a Netflix, mas que não avançaram.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Netflix plágio processo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Autores afirmam que a Netflix plagiou uma obra literária
Play

Essa série curta e aclamada é a escolha perfeita para o fim de semana

Autores afirmam que a Netflix plagiou uma obra literária
Play

Filme anticapitalista, Star Wars e +: Wagner Moura após o Oscar

Autores afirmam que a Netflix plagiou uma obra literária
Play

Wagner Moura vai estrelar nova série do universo Star Wars

Autores afirmam que a Netflix plagiou uma obra literária
Play

Oscar 2026: onde assistir aos 10 indicados a Melhor Filme

x