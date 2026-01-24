Netflix vira alvo de processo por suposto plágio em filme famoso

Autores afirmam que a Netflix plagiou uma obra literária - Foto: AFP

Uma dupla de escritores processou a Netflix e dois funcionários da empresa por plágio. João Paulo de Carvalho e Lídia Bueno de Oliveira Ribeiro são os responsáveis pela ação.

Segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, os autores afirmam que a gigante do streaming plagiou a obra literária ‘Juilliard – A Arte do Amor’, de sua autoria, no filme ‘Depois do Universo’, de 2022, protagonizado por Giulia Be. A obra chegou a ser a mais vista no país dentro da plataforma.

Diego Freitas, diretor e roteirista do longa, e Ana Reber, que também assina o roteiro, aparecem como réus ao lado da empresa. Diego também dirigiu ‘Caramelo’, um dos sucessos nacionais recentes da plataforma.

Segundo os autores, o filme tem estrutura narrativa, personagens, sequências e reviravoltas dramáticas com alto grau de similaridade ao livro publicado. A dupla apresentou à Justiça dezenas de elementos que evidenciariam a ocorrência de plágio estrutural.

Além disso, Lídia e João Paulo citam declarações públicas do diretor que chamam de “duvidosas” e apresentam como supostamente reveladoras. Entre elas estariam falas sobre seu perfil criativo, seu gosto por literatura nacional e o momento em que o roteiro foi escrito.

Pedidos dos autores

A dupla de autores querem a declaração de plágio da obra e uma indenização mínima de R$ 100 mil. Os dois pretendem receber lucros cessantes, ou seja, um valor, a ser apurado, equivalente ao que receberiam em caso de licenciamento legítimo do livro.

Eles pedem também que os réus se retratem, divulgando a “verdadeira autoria” do filme em suas redes e na abertura do filme.

Movida em 2025, a ação dos autores ganhou força nas primeiras semanas deste ano, com a realização de citações e o respeito a prazos. No entanto, a história já foi objeto de outros processos. Lídia e João Paulo moveram duas ações desde 2023 somente contra a Netflix, mas que não avançaram.