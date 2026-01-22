O faroeste da Netflix que virou sucesso no TOP 10 e você precisa ver

O filme faroeste está fazendo sucesso na Netflix - Foto: Divulgação

Apesar de ter sido lançado em 2016, o filme Sete Homens e um Destino (The Magnificent Seven) voltou aos holofotes após ser incorporado ao catálogo da Netflix. A produção, que mistura ação e clima clássico de faroeste, atualmente ocupa a terceira posição do TOP 10 da plataforma e vem chamando atenção de quem busca um título intenso para maratonar.

Na trama, os habitantes de um pequeno vilarejo sofrem com os constantes ataques de um bando de pistoleiros. Revoltada com os saques, Emma Cullen (Haley Bennett) deseja justiça e pede auxílio ao pistoleiro Sam Chisolm (Denzel Washington), que reúne um grupo especialistas para contra-atacar os bandidos.

O longa teve recepção crítica mista, refletida também nas notas do público e da imprensa. No Rotten Tomatoes, soma 64% de aprovação da crítica, enquanto o público avalia melhor, com 71%, reforçando o apelo popular do filme, especialmente entre fãs de ação e narrativas de vingança.



Dirigido por Antoine Fuqua e escrito por Nic Pizzolatto e Richard Wenk, o filme é um faroeste de ação americano lançado em 2016. A história é uma refilmagem do clássico de 1960, que por sua vez já era inspirado no filme Os Sete Samurais, de Akira Kurosawa.

No elenco, além de Denzel Washington, estão Chris Pratt, Ethan Hawke, Vincent D’Onofrio, Lee Byung-hun, Manuel Garcia-Rulfo, Martin Sensmeier e Peter Sarsgaard.

O filme estreou em 8 de setembro de 2016 no Festival Internacional de Cinema de Toronto, como filme de abertura, e chegou aos cinemas dos Estados Unidos em 23 de setembro de 2016, distribuído pela Sony Pictures.

Na época, recebeu críticas divididas: o elenco, as cenas de ação e a trilha sonora foram elogiados, mas parte da história e do roteiro também foi alvo de críticas. Ainda assim, foi um sucesso moderado, arrecadando US$ 162 milhões no mundo, com orçamento de US$ 90 milhões.

A produção foi o último trabalho do compositor James Horner, que morreu no ano anterior após compor parte da música, finalizada por seu amigo Simon Franglen. Agora, com a “segunda vida” no streaming, o faroeste volta a se firmar como uma opção certeira para quem quer adrenalina, duelos e tensão do começo ao fim.