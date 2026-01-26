SE LIGA NA DICA!
A série curta da Netflix que encantou o público e já chegou ao TOP 1
Com poucos episódios, série virou febre em poucos dias e promete emocionar quem ama maratonas rápidas
Por Beatriz Santos
Siga o A TARDE no Google
Patinando no Amor chegou à Netflix cercada de romance, tensão e segredos do passado. A nova série, que estreou na última quinta-feira, 22, rapidamente conquistou os brasileiros e já ocupa o 1º lugar do ranking da plataforma no país.
Em poucos dias de lançamento, a produção atingiu o TOP 1 e encantou telespectadores ao apostar em uma história envolvente, feita sob medida para quem gosta de emoção, conflitos e química entre protagonistas.
Leia Também:
Com apenas oito episódios, a série é perfeita para uma maratona curta de poucos dias, daquelas que você começa sem grandes pretensões e termina completamente viciado.
A história tem elementos de romance, com um triângulo amoroso, além de muito drama entre os personagens, um conjunto que vem conquistando o público e promete mexer com quem assiste.
Inspirada no livro homônimo da escritora Jennifer Iacopelli, a produção aborda a temáticas da patinação artística no gelo, e teve uma inspiração na obra Persuasão, de Jane Austen. Em menos de uma semana após o lançamento, a produção chegou ao topo da Netflix no Brasil e já ocupa a segunda posição mundialmente, segundo dados da plataforma Flixpatrol.
No centro da trama está Adriana Russo, uma patinadora de elite que carrega o peso do nome da família dentro e fora das pistas. Baseada nos livros da autora Jennifer Iacopelli, a série acompanha Adriana Russo (Madelyn Keys), a filha do meio de uma família referência na patinação no gelo, mas que sofre com uma crise financeira e está prestes a perder o rinque que gerenciam.
Diante dessa situação, Adriana precisa fazer de tudo para conseguir patrocinadores e pontuar para participar do Campeonato Mundial Junior de Patinação Artística.
É nesse momento que a protagonista encara uma reviravolta decisiva na carreira, e na vida pessoal. Então, depois que seu ex-parceiro no esporte e primeiro amor arranja uma nova dupla, ela precisa chamar o ambicioso Breyden Elliot (Cale Ambrozic) para patinar junto com ela no novo ciclo de competições. Mesmo não se dando bem de cara, Breyden e Adriana não conseguem negar a química que possuem no gelo.
A parceria entre os dois, no entanto, vai além do treino e se transforma em uma estratégia arriscada para chamar atenção. Então, para conseguirem alcançar seus objetivos, eles fingem estar em um namoro falso e atraír os olhares das marcas e do júri.
Só que, como toda história que promete entregar emoção, o plano começa a sair do controle. O acordo, porém, começa a ruir quando sentimentos começam a surgir já que Brayden é talentoso e tudo o que Adriana tenta evitar. Para complicar ainda mais, Freddie O’C, o antigo parceiro dela e grande amor do passado, retorna ao circuito como adversário direto, o que causa ainda mais problemas.
Assim, Adriana se vê dividida entre proteger a carreira e lidar com aquilo que tentou deixar para trás. No gelo, cada movimento é calculado. Fora dele, nem tudo segue o roteiro.
Patinando no Amor é uma coprodução da Netflix com o Family Channel do Canadá, realizada pela WildBrain, e conta com oito episódios. O elenco reúne Nicole Volossetski, Cale Ambrozic, Olly Atkins, além de Harmon Walsh, Millie Davis e Kimberly-Sue Murray.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes