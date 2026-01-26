RECORDE
Submarino com quase nove toneladas de cocaína é apreendido em Portugal
Ação foi considerada a maior apreensão de entorpecentes da história do país
Por Gustavo Nascimento
Um submarino semissubmersível utilizado para o transporte de drogas foi apreendido pela Polícia Judiciária (PJ) de Portugal com 300 fardos de cocaína que totalizavam quase nove toneladas da droga. Divulgada no domingo, 25, a ação foi considerada a maior apreensão de entorpecentes da história do país.
De acordo com a PJ, a ação contou com o apoio de autoridades dos Estados Unidos, como a Drug Enforcement Administration (DEA) e a Joint Interagency Task Force South, além da Agência Nacional do Crime do Reino Unido (NCA).
A polícia também informou que o semissubmersível vinha da América Latina e foi interceptado em alto-mar, a cerca de 230 milhas náuticas dos Açores. A interceptação teria acontecido em condições difíceis, devido ao mau tempo no local.
A embarcação era tripulada por quatro homens, que não tiveram suas nacionalidades reveladas. A PJ também não divulgou se eles foram presos no momento da apreensão das drogas.
Maior apreensão de sempre de cocaína em Portugal: em mais uma mostra de estreita colaboração, as autoridades da Drug Enforcement Administration dos Estados Unidos da América apoiaram a @PJudiciaria na localização e interceção de um semi-submersível em alto mar, ao largo dos… pic.twitter.com/yHDIRjhP8s— U.S. Embassy Lisbon (@USEmbPortugal) January 26, 2026
