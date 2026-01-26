Menu
HOME > MUNDO
RECORDE

Submarino com quase nove toneladas de cocaína é apreendido em Portugal

Ação foi considerada a maior apreensão de entorpecentes da história do país

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

26/01/2026 - 20:11 h

Policiais interceptaram submarino com quase nove toneladas de cocaína em Portugal
Um submarino semissubmersível utilizado para o transporte de drogas foi apreendido pela Polícia Judiciária (PJ) de Portugal com 300 fardos de cocaína que totalizavam quase nove toneladas da droga. Divulgada no domingo, 25, a ação foi considerada a maior apreensão de entorpecentes da história do país.

De acordo com a PJ, a ação contou com o apoio de autoridades dos Estados Unidos, como a Drug Enforcement Administration (DEA) e a Joint Interagency Task Force South, além da Agência Nacional do Crime do Reino Unido (NCA).

A polícia também informou que o semissubmersível vinha da América Latina e foi interceptado em alto-mar, a cerca de 230 milhas náuticas dos Açores. A interceptação teria acontecido em condições difíceis, devido ao mau tempo no local.

A embarcação era tripulada por quatro homens, que não tiveram suas nacionalidades reveladas. A PJ também não divulgou se eles foram presos no momento da apreensão das drogas.

