Trump culpa 'caos' democrata pelas mortes por agentes do ICE

Morte estimulou ainda mais os protestos em curso contra a presença de agentes federais em Minneapolis. - Foto: Roberto Schmidt / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atribuiu, neste domingo (25), a culpa pelas mortes de dois americanos por agentes federais em Minneapolis à liderança democrata em cidades e estados que se recusam a cumprir sua contínua repressão à imigração.

“Tragicamente, dois cidadãos americanos perderam suas vidas como resultado desse caos provocado pelos democratas”, escreveu Trump em uma longa publicação em sua plataforma Truth Social.

Protestos

O governo de Donald Trump enfrenta, neste domingo, 25, crescente pressão contra sua ofensiva anti-imigração em Minneapolis, depois que agentes federais assassinaram um segundo cidadão americano na cidade, e foram divulgadas imagens que parecem contradizer a versão oficial do ocorrido.

Alex Pretti, um enfermeiro de 37 anos que trabalhava em um hospital para veteranos de guerra, morreu no sábado após um confronto com agentes federais em Minneapolis, durante uma manifestação contra as operações do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE).

Sua morte agrava as tensões no país desde Renee Good, americana morta a tiros em 7 de janeiro por um agente do ICE também nessa cidade de Minnesota.

O governo Trump alegou rapidamente, como fez após a morte de Good, que Pretti tinha a intenção de ferir os agentes federais com uma pistola que teriam encontrado com ele.

No entanto, um vídeo que circula nas redes sociais e foi verificado por veículos de imprensa americanos mostrou que Pretti nunca sacou uma arma, e que os agentes fizeram cerca de 10 disparos logo depois de o derrubarem no chão.

O fato estimulou ainda mais os protestos em curso contra a presença de agentes federais em Minneapolis, onde cerca de 1.000 pessoas se juntaram a uma manifestação neste domingo.

Os pais de Pretti acusaram o governo republicano de propagar “mentiras repugnantes” sobre seu filho. “Ele estava claramente desarmado quando foi atacado pelos agentes covardes e assassinos do ICE”, afirmaram em comunicado.

Questionada sobre essas declarações, a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, disse compartilhar a dor dos pais.

Seu tom foi diferente do de sábado, quando disse em coletiva de imprensa que Pretti havia atacado as forças da ordem. Neste domingo, acrescentou que haverá mais clareza com o avanço das investigações.

O vice-procurador-geral Todd Blanche também afirmou que era necessária uma investigação para compreender o que ocorreu.

Indagado se os agentes já haviam retirado a pistola de Pretti quando atiraram, Blanche declarou à NBC: “Não sei. E ninguém mais sabe, também. Por isso estamos investigando”.

O governo Trump excluiu os investigadores locais após a morte de Good.