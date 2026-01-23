Menu
MUNDO
MUNDO

EUA bombardeiam embarcação no Pacífico Leste e matam duas pessoas

Um terceiro conseguiu sobreviver e, segundo os militares americanos, ainda não foi localizado

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

23/01/2026 - 22:59 h
As Forças Armadas dos Estados Unidos informaram, nesta sexta-feira, 23, que realizaram uma ação militar contra uma embarcação considerada suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas no Oceano Pacífico. A ofensiva terminou com duas mortes.

De acordo com o Comando Sul, o barco navegava por uma área monitorada por ser rota frequente de organizações criminosas ligadas ao narcotráfico. Informações de inteligência apontaram que a embarcação participava de atividades ilegais na região.

Durante a operação, dois ocupantes foram mortos. Um terceiro conseguiu sobreviver e, segundo os militares americanos, ainda não foi localizado.

Primeiro ataque divulgado

A ação marca o primeiro ataque divulgado pelos Estados Unidos após a recente captura do líder venezuelano Nicolás Maduro, ocorrida no início de janeiro. Antes disso, a última operação havia sido registrada no fim de dezembro, quando duas embarcações foram atingidas, resultando em cinco mortes.

Desde setembro do ano passado, os Estados Unidos intensificaram operações militares no Pacífico e no Caribe, com dezenas de ataques a barcos suspeitos. As ações já provocaram mais de uma centena de mortes e vêm sendo alvo de críticas de especialistas internacionais e de organismos como a Organização das Nações Unidas.

x