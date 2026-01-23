Menu
POLÍTICA
SUBIU O TOM

Rompidos? Após aproximação, Lula critica Trump em evento na Bahia

Presidente adotou tom de campanha para condenar política externa dos EUA

Cássio Moreira e Anderson Ramos

Por Cássio Moreira e Anderson Ramos

23/01/2026 - 19:33 h
Lula fez discurso inflamado em evento do MST em Salvador.
Lula fez discurso inflamado em evento do MST em Salvador. -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que a política mundial está passando por um momento crítico após a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos.

Em discurso com tom de campanha durante encerramento do 14º Encontro Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), nesta sexta-feira, 23, realizado no Parque de Exposições Agropecuárias, na Avenida Paralela, em Salvador, o petista alertou aos apoiadores sobre o cenário no caso de derrota nas eleições de outubro.

“Vocês estão acompanhando o que está acontecendo na América Latina e o que está acontecendo no mundo com a eleição do Trump para presidente dos Estados Unidos. Vocês estão acompanhando e estão percebendo que nós estamos vivendo um momento muito crítico na política mundial. Ou seja, o multilateralismo está sendo jogado fora pelo unilateralismo. Está prevalecendo a lei do mais forte. A carta da ONU está sendo rasgada, ao invés de uma reforma na ONU, o que a gente reivindica desde que eu fui presidente em 2003”, declarou.

Na ocasião, Lula também criticou a invasão norte-americana na Venezuela, que resultou na captura do ditador Nicolás Maduro. O petista ainda reforçou que a América Latina é uma região pacífica.

“O Maduro sabia que havia 30 mil soldados americanos no mar do Caribe e todo dia tinha uma ameaça. Ou seja, tudo é possível. A falta de respeito a integridade territorial no país não existe na América do Sul. A América do Sul é um território de paz. A gente não tem armas nucleares, a gente não tem bomba atômica, a gente tem gente pobre que quer trabalhar, que quer viver, que quer comer, quer jantar, a gente não tem tempo pra briga”, disse o presidente.

Aproximação

Lula e Trump estão numa relação de “estica e puxa” nos últimos dias, depois da aproximação no final de 2025. O petista tem criticado a política externa do republicano que tem forçado avanços contra a soberania de territórios nas últimas semanas, como fez na Venezuela.

Por sua vez, o mandatário norte-americano reforçou o convite que fez a Lula para integrar o Coelho de Paz de Gaza e afirmou que gosta do presidente brasileiro.

Tags:

América-Latina Donald Trump Lula mst política internacional venezuela

x