POLÍTICA
POLÍTICA

Lula suspende 'trégua' e sobe o tom contra Trump

Presidente faz acusações ao chefe da Casa Branca

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

20/01/2026 - 15:35 h
Lula e Donald Trump durante encontro
Lula e Donald Trump durante encontro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 'suspendeu' a trégua diplomática com os Estados Unidos ao fazer, nesta terça-feira, 20, críticas a Donald Trump e ao país, durante agenda no Rio Grande do Sul.

Lula acusou o presidente dos Estados Unidos de tentar 'governar o mundo' por meio do Twitter, e questionou a posição adotada pelo americano, que tem forçado avanços contra a soberania de territórios nas últimas semanas, como fez na Venezuela.

"Já perceberam que o Trump quer governar o mundo pelo Twitter? Fantástico, todo dia fala uma coisa. E você acha que é possível a gente tratar o povo com respeito se não olhar no rosto? Achar que é objeto e não um ser humano?", questionou Lula.

Conselho da Paz

As críticas de Lula ocorreram logo depois do chefe de Estado brasileiro ser convidado por Trump para compor o 'Conselho da Paz', que tem como objetivo, segundo o presidente americano, dialogar sobre a situação na Faixa de Gaza.

O governo brasileiro ainda não respondeu se aceitará o convite para a criação do bloco, decisão que deve sair nos próximos dias.

