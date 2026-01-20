Lula muda tom e endurece discurso de combate à violência contra mulher

Presidente Lula (PT) durante discurso - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O discurso de combate à violência contra a mulher se tornou uma das prioridades do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), diante do crescimento dos casos de feminicídio no Brasil.

De acordo com informações da coluna de Milena Teixeira, do portal Metrópoles, a estratégia tem influência da primeira-dama Janja da Silva e busca direcionar a mensagem diretamente ao público masculino, reforçando a responsabilidade dos homens no enfrentamento do problema.

Em dezembro de 2025, durante um evento no Ceará, o petista colocou a estratégia em prática ao afirmar: “Vagabundo que bate em mulher não precisa votar no Lula”.

Além de incorporar o discurso de combate à violência, Lula também pediu que ministros intensifiquem esforços na pauta, como Wellington César Lima e Silva, da Justiça e Segurança Pública, e Márcia Lopes, das Mulheres.

Feminicídio no Brasil

Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública indicam um aumento de 26% no número de tentativas de feminicídio em 2024.

Entre janeiro e setembro de 2025, mais de 2,7 mil mulheres sofreram esse tipo de crime. Outras 1.075 morreram vítimas de feminicídio.