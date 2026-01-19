Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ENCONTRO

Presidente do PT confirma visita de Lula à Bahia em fevereiro

Em visita ao estado, Edinho Silva também participou de ato do MST

Redação

Por Redação

19/01/2026 - 21:42 h
Jerônimo recebeu Edinho Silva, em seu gabinete nesta segunda-feira, 19.
Jerônimo recebeu Edinho Silva, em seu gabinete nesta segunda-feira, 19. -

O presidente Nacional do PT, Edinho Silva, esteve na Bahia nesta segunda-feira, 19, onde se reuniu com o governador Jerônimo Rodrigues e com o presidente do PT estadual, Tassio Brito e Éden Valadares, secretário nacional de Comunicação do PT, para discutir táticas com o objetivo de aumentar as bancadas federais e estaduais do grupo governista.

Na ocasião, Edinho confirmou a presença do presidente Lula nas celebrações do aniversário de 46 anos do PT, que será comemorado na capital baiana, entre os dias 5 e 7 de fevereiro. Os petistas também combinaram um conjunto de agendas ao longo desse encontro de acolhimento dos demais presidentes estaduais, dos ministros petistas que estarão na Bahia, deputados federais, senadores e outras lideranças.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Wagner Moura pode ser homenageado com a Comenda 2 de Julho
Quem é o senador mais votado da história da Bahia? Veja a lista
Lula e Janja desembarcam em Salvador nesta semana para evento do MST

A agenda do presidente Nacional do PT, em Salvador, teve início às 8h30, na abertura do Encontro Nacional da MST, no Parque de Exposições. Depois, se reuniu com a direção do movimento e os candidatos ligados ao MST do Brasil inteiro, que estão todos na capital baiana.

Os secretários de Estado, Adolpho Loyola (Serin) e Felipe Freitas (Secretaria de Justiça e Direitos Humanos), que também participaram da reunião, agradeceram ao presidente Edinho pela escolha de Salvador para sediar o aniversário do Partido dos Trabalhadores e por garantir o empenho na mobilização das direções e da militância do PT.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Aniversário do PT Bahia Edinho Silva Lula mst PT

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jerônimo recebeu Edinho Silva, em seu gabinete nesta segunda-feira, 19.
Play

Bolsonaro na Papudinha: conheça luxuosa cela do ex-presidente

Jerônimo recebeu Edinho Silva, em seu gabinete nesta segunda-feira, 19.
Play

Geraldo Júnior reflete sobre chapa majoritária: "Sempre soube esperar"

Jerônimo recebeu Edinho Silva, em seu gabinete nesta segunda-feira, 19.
Play

Vídeo: deputada é atingida por explosivo na cabeça durante entrevista

Jerônimo recebeu Edinho Silva, em seu gabinete nesta segunda-feira, 19.
Play

Ex-prefeito baiano se revolta com a PM e diz: "não vamos deixar barato"

x