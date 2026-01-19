Presidente do PT confirma visita de Lula à Bahia em fevereiro

Jerônimo recebeu Edinho Silva, em seu gabinete nesta segunda-feira, 19. - Foto: Divulgação

O presidente Nacional do PT, Edinho Silva, esteve na Bahia nesta segunda-feira, 19, onde se reuniu com o governador Jerônimo Rodrigues e com o presidente do PT estadual, Tassio Brito e Éden Valadares, secretário nacional de Comunicação do PT, para discutir táticas com o objetivo de aumentar as bancadas federais e estaduais do grupo governista.

Na ocasião, Edinho confirmou a presença do presidente Lula nas celebrações do aniversário de 46 anos do PT, que será comemorado na capital baiana, entre os dias 5 e 7 de fevereiro. Os petistas também combinaram um conjunto de agendas ao longo desse encontro de acolhimento dos demais presidentes estaduais, dos ministros petistas que estarão na Bahia, deputados federais, senadores e outras lideranças.

A agenda do presidente Nacional do PT, em Salvador, teve início às 8h30, na abertura do Encontro Nacional da MST, no Parque de Exposições. Depois, se reuniu com a direção do movimento e os candidatos ligados ao MST do Brasil inteiro, que estão todos na capital baiana.

Os secretários de Estado, Adolpho Loyola (Serin) e Felipe Freitas (Secretaria de Justiça e Direitos Humanos), que também participaram da reunião, agradeceram ao presidente Edinho pela escolha de Salvador para sediar o aniversário do Partido dos Trabalhadores e por garantir o empenho na mobilização das direções e da militância do PT.