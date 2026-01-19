Quem é o senador mais votado da história da Bahia? Veja a lista

Jaques Wagner (PT), Angelo Coronel (PSD) e Otto Alencar (PSD) - Foto: Shirley Stolze | AG. A TARDE | Raphael Muller | AG. A TARDE | Luciano Carcará | AG. A TARDE

No dia 4 de outubro, os 11.1 milhões de eleitores baianos escolherão dois dos três senadores baianos, que terão mandato até 2034. Até o momento, governo e oposição articulam quais serão seus candidatos ao Congresso, mas sem martelo batido para nenhum dos lados. O Portal A TARDE trouxe uma lista com os senadores mais votados para o cargo no estado.

Os dados, que constam nas plataformas de consulta da Justiça Eleitoral, apresentam as eleições do recorte a partir de 1982, quando a Bahia voltou a ter eleições diretas.

Quantos senadores a Bahia elegeu?

Dentro do recorte a partir 1982, a Bahia passou por 11 eleições estaduais, escolhendo 16 senadores. Do grupo, cinco já morreram: Antônio Carlos Magalhães, Rui Bacelar, Josaphat Marinho, Jutahy Magalhães e Luís Viana Filho.

Vale lembrar que as eleições anteriores para o Senado também foram diretas, mas sem a opção do voto direto para governador e dentro do regime bipartidário (Arena e MDB).

Quem é o senador mais votado da história da Bahia?

Pré-candidato à reeleição no pleito deste ano, o senador Jaques Wagner (PT) detém o recorde de senador mais votado da história da Bahia, com 4.253.331 votos nas eleições de 2018. Na mesma eleição, Angelo Coronel (PSD) recebeu 3.927.598 votos, a terceira maior votação de um senador eleito.

Jaques Wagner e Angelo Coronel na campanha de 2018 | Foto: Adilton Venegeroles | AG. A TARDE

Reeleito em 2022, Otto Alencar (PSD) obteve a segunda maior votação de um senador eleito pela Bahia, com 4.218.333 votos. Em 2014, quando conseguiu seu primeiro mandato no Senado, o presidente estadual do PSD teve 3.341.111 votos.

Walter Pinheiro (PT), senador entre 2011 e 2018, recebeu 3.630.944 votos em 2010, aparecendo na primeira sequência da fila de senadores mais votados, sendo seguido Lídice da Mata (PSB), eleita no mesmo pleito, com 3.385.300 votos.

Na contramão

Eleito em 1990, Josaphat Marinho (PFL) teve a menor votação entre os senadores eleitos, com 1.179.585. Quatro anos depois, em 1994, Waldeck Ornelas (PFL) teve a segunda menor votação, com 1.291.382 votos.

Banner divulgando chapa com Paulo Souto, ACM e Waldeck Ornelas | Foto: Gildo Lima | AG. A TARDE | Arquivo

Ranking completo de votação dos senadores eleitos (1982/2022):

Jaques Wagner (PT) - 2018: 4.253.331

Otto Alencar (PSD) - 2022: 4.218.333

Angelo Coronel (PSD) - 2018: 3.927.598

Walter Pinheiro (PT) - 2010: 3.630.944

Lídice da Mata (PSB) - 2010: 3.385.300

Otto Alencar (PSD) - 2014: 3.341.111

Antônio Carlos Magalhães (PFL) - 2002: 2.995.559

César Borges (PFL) - 2002: 2.731.596

João Durval (PDT) - 2006: 2.655.552

Paulo Souto (PFL) - 1998: 2.581.903

Rui Bacelar (PMDB) - 1986: 2.037.848

Antônio Carlos Magalhães (PFL) - 1994: 1.926.557

Jutahy Magalhães (PMDB) - 1986: 1.885.057

Luís Viana Filho (PDS) - 1982: 1.583.008

Waldeck Ornelas (PFL) - 1994: 1.291.382

Josaphat Marinho (PFL) - 1990: 1.179.585

Impasse na chapa governista

Jaques Wagner (PT), Angelo Coronel e Rui Costa (PT) tentam resolver o impasse acerca das duas vagas para o Senado dentro da chapa majoritária. A tendência, segundo apurações recentes feitas pelo Portal A TARDE, é de que os espaços sejam preenchidos pelos dois petistas.