POLÍTICA
POLÍTICA

Quem é o senador mais votado da história da Bahia? Veja a lista

Portal A TARDE traz levantamento especial sobre eleições

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

19/01/2026 - 19:16 h
Jaques Wagner (PT), Angelo Coronel (PSD) e Otto Alencar (PSD)
No dia 4 de outubro, os 11.1 milhões de eleitores baianos escolherão dois dos três senadores baianos, que terão mandato até 2034. Até o momento, governo e oposição articulam quais serão seus candidatos ao Congresso, mas sem martelo batido para nenhum dos lados. O Portal A TARDE trouxe uma lista com os senadores mais votados para o cargo no estado.

Os dados, que constam nas plataformas de consulta da Justiça Eleitoral, apresentam as eleições do recorte a partir de 1982, quando a Bahia voltou a ter eleições diretas.

Quantos senadores a Bahia elegeu?

Dentro do recorte a partir 1982, a Bahia passou por 11 eleições estaduais, escolhendo 16 senadores. Do grupo, cinco já morreram: Antônio Carlos Magalhães, Rui Bacelar, Josaphat Marinho, Jutahy Magalhães e Luís Viana Filho.

Lula e Janja desembarcam em Salvador nesta semana para evento do MST
União Brasil suspende agenda após morte de Alan Sanches
Cotado para vice de Lula, petista deixará ministério

Vale lembrar que as eleições anteriores para o Senado também foram diretas, mas sem a opção do voto direto para governador e dentro do regime bipartidário (Arena e MDB).

Quem é o senador mais votado da história da Bahia?

Pré-candidato à reeleição no pleito deste ano, o senador Jaques Wagner (PT) detém o recorde de senador mais votado da história da Bahia, com 4.253.331 votos nas eleições de 2018. Na mesma eleição, Angelo Coronel (PSD) recebeu 3.927.598 votos, a terceira maior votação de um senador eleito.

Jaques Wagner e Angelo Coronel na campanha de 2018
Jaques Wagner e Angelo Coronel na campanha de 2018 | Foto: Adilton Venegeroles | AG. A TARDE

Reeleito em 2022, Otto Alencar (PSD) obteve a segunda maior votação de um senador eleito pela Bahia, com 4.218.333 votos. Em 2014, quando conseguiu seu primeiro mandato no Senado, o presidente estadual do PSD teve 3.341.111 votos.

Walter Pinheiro (PT), senador entre 2011 e 2018, recebeu 3.630.944 votos em 2010, aparecendo na primeira sequência da fila de senadores mais votados, sendo seguido Lídice da Mata (PSB), eleita no mesmo pleito, com 3.385.300 votos.

Na contramão

Eleito em 1990, Josaphat Marinho (PFL) teve a menor votação entre os senadores eleitos, com 1.179.585. Quatro anos depois, em 1994, Waldeck Ornelas (PFL) teve a segunda menor votação, com 1.291.382 votos.

Banner divulgando chapa com Paulo Souto, ACM e Waldeck Ornelas
Banner divulgando chapa com Paulo Souto, ACM e Waldeck Ornelas | Foto: Gildo Lima | AG. A TARDE | Arquivo

Ranking completo de votação dos senadores eleitos (1982/2022):

  • Jaques Wagner (PT) - 2018: 4.253.331
  • Otto Alencar (PSD) - 2022: 4.218.333
  • Angelo Coronel (PSD) - 2018: 3.927.598
  • Walter Pinheiro (PT) - 2010: 3.630.944
  • Lídice da Mata (PSB) - 2010: 3.385.300
  • Otto Alencar (PSD) - 2014: 3.341.111
  • Antônio Carlos Magalhães (PFL) - 2002: 2.995.559
  • César Borges (PFL) - 2002: 2.731.596
  • João Durval (PDT) - 2006: 2.655.552
  • Paulo Souto (PFL) - 1998: 2.581.903
  • Rui Bacelar (PMDB) - 1986: 2.037.848
  • Antônio Carlos Magalhães (PFL) - 1994: 1.926.557
  • Jutahy Magalhães (PMDB) - 1986: 1.885.057
  • Luís Viana Filho (PDS) - 1982: 1.583.008
  • Waldeck Ornelas (PFL) - 1994: 1.291.382
  • Josaphat Marinho (PFL) - 1990: 1.179.585

Impasse na chapa governista

Jaques Wagner (PT), Angelo Coronel e Rui Costa (PT) tentam resolver o impasse acerca das duas vagas para o Senado dentro da chapa majoritária. A tendência, segundo apurações recentes feitas pelo Portal A TARDE, é de que os espaços sejam preenchidos pelos dois petistas.

