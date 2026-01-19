Wagner Moura pode ser homenageado com a Comenda 2 de Julho

Wagner Moura recebeu diversos por sua atuação em O Agente Sereto, longa dirigido por Kleber Mendonça Filho. - Foto: AFP

Um dos nomes mais celebrados e premiados do cinema mundial nos últimos meses, o ator baiano Wagner Moura pode receber uma importante homenagem em sua terra natal.

A vice-presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Fátima Nunes (PT), protocolou um projeto de resolução para conceder a Comenda 2 de Julho, a maior honraria da Casa, para o artista.

Na justificativa da proposta, a petista citou a trajetória de Wagner, desde o seu nascimento em Salvador em 27 de junho de 1976, passando por sua infância no município de Rodelas, interior do Estado. Ela destacou o início da história do artista na dramaturgia, quando aos 16 anos, ele já atuava nos palcos da capital baiana em peças como "Cuida Bem de Mim" e "A Casa de Eros".

A deputada mencionou também a longeva e exitosa carreira cinematográfica do baiano, em filmes que foram sucesso de bilheteria como Ó Pai, Ó, e Tropa de Elite 1 e 2, além, claro, de O Agente Secreto, longa lançado em 2025 que já rendeu prêmios de melhor ator em alguns dos eventos mais importantes do cinema mundial, como Festival de Cannes e Globo de Ouro.

“É inegável a contribuição deste grandioso artista para a arte, a cultura e, principalmente, para o cinema brasileiro. Wagner Moura carrega o nome da Bahia para o Brasil e para o mundo”, argumentou a deputada.

Fátima Nunes também fez questão de lembrar do contundente posicionamento político do artista, declaradamente de esquerda e crítico ferrenho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Crítico ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o qual classifica como um fascista, Wagner Moura tem levado sua ideologia e sua consciência política para o mundo, quando destaca a importância do fortalecimento da democracia e o combate ao autoritarismo no nosso país”, ressaltou a petista.

A Alba vai analisar a proposta na volta do recesso parlamentar, a partir do dia 3 de fevereiro. Para que a honraria seja concedida, é necessário a maioria dos votos do plenário da Casa.

Oscar 2026

Após a dupla vitória de O Agente Secreto e de Wagner Moura no Globo de Ouro, as expectativas para o Oscar 2026 se intensificaram. As conquistas impulsionam a campanha brasileira para a principal premiação do cinema mundial, cuja cerimônia está marcada para 15 de março.

A lista completa de indicados da 98ª edição do Oscar será divulgada no dia 22 de janeiro, às 10h30. O anúncio poderá ser acompanhado pelas redes sociais da premiação, incluindo o canal oficial no YouTube. A votação para definição dos indicados ocorreu entre os dias 12 e 16 de janeiro.