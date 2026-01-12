De Salvador a Hollywood: a trajetória de Wagner Moura até o Globo de Ouro

Com “O Agente Secreto”, Wagner Moura volta ao centro das atenções e mira o Oscar 2026 - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Vencedor do Globo de Ouro 2026 de Melhor Ator em Filme de Drama, Wagner Moura alcança um novo clímax profissional com sua participação em O Agente Secreto, filme de Kleber Mendonça Filho que tem chamado atenção nas principais premiações e reforçado o nome do ator brasileiro entre os destaques globais do cinema.

Natural de Salvador, o artista começou sua trajetória profissional em um contexto bem diferente: na universidade ele se formou e trabalhou como repórter em um programa local antes de decidir dedicar-se integralmente às artes cênicas.

Ainda adolescente, Moura chamou atenção em peças teatrais e, ao longo dos anos 2000, transitou para produções cinematográficas e televisivas que o tornaram conhecido no Brasil. Seu primeiro crédito no cinema foi em Sabor da Paixão (2000), coprodução exibida no Festival de Cannes, que abriu portas para papéis mais expressivos nas décadas seguintes.

Em 2003, integrou títulos importantes como Deus é Brasileiro e Carandiru, que consolidaram sua presença nas telas. O papel que marcaria de vez sua carreira ocorreu em 2007, quando interpretou o Capitão Nascimento em Tropa de Elite. O filme não só se tornou um fenômeno nacional como também foi premiado internacionalmente, elevando Moura a um novo patamar de visibilidade.

A carreira do ator ganhou projeção internacional em 2013, com sua estreia em uma produção norte-americana (Elysium), e em 2015 ele alcançou repercussão global ao protagonizar Narcos, série da Netflix em que viveu o traficante Pablo Escobar. A performance rendeu a sua primeira indicação ao Globo de Ouro na categoria de Melhor Ator em Série de Drama.

Nos anos seguintes, Moura transitou com desenvoltura entre produções brasileiras e estrangeiras, participando de filmes como Guerra Civil (2024) e realizando trabalhos de dublagem e séries. Ele também estreou como diretor em 2019 com o longa Marighella, reforçando a diversidade de sua atuação no cinema.

O Agente Secreto, ambientado no Recife dos anos 1970, soma uma série de prêmios em festivais e coloca o ator em evidência nas premiações deste ano. A expectativa agora é o Oscar. A lista dos indicados será divulgada no próximo dia 22.