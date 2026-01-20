ARTICULAÇÃO
Tarcísio convence Moraes e fará visita a Bolsonaro
Esta será a primeira visita do governado desde que filho do ex-presidente anunciou candidatura
Por Cássio Moreira
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), fará uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), seu mentor político, que está preso na 'Papudinha', dentro do Complexo da Papuda.
A visita será possível após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizar o pedido feito pelo gestor, que ainda é cotado para concorrer ao Palácio do Planalto nas eleições de outubro, mesmo com a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) já 'avalizada' pelo ex-presidente.
O encontro tem previsão de ocorrer na quinta-feira, 22. O teor da visita de Tarcísio, que tem se colocado como postulante à reeleição do Executivo em São Paulo, ainda é desconhecido.
Irmão de Michelle
Diego Torres Dourado, irmão de Michelle Bolsonaro (PL), também foi autorizado a visitar Bolsonaro, na decisão proferida por Alexandre de Moraes. O cunhado do ex-presidente é um nome próximo a Tarcísio de Freitas, com quem chegou a trabalhar no governo de São Paulo.
Destino de Tarcísio
Até o momento, Tarcísio é pré-candidato a um novo mandato como governador de São Paulo. Seu nome chegou a ser considerado favorito para a disputa pela presidência contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo apurações recentes feitas pelo Portal A TARDE, mas perdeu força nos bastidores.
Uma ala do bolsonarismo, no entanto, ainda considera a possibilidade de uma mudança nos planos de Jair Bolsonaro, o que pode trazer o nome de Tarcísio novamente para a disputa nacional.
Flávio candidato
Até o momento, o senador Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente, é o candidato 'oficial' do bolsonarismo para o Palácio do Planalto. A indicação, que ocorreu no final do último ano, colocou o nome de Tarcísio, antes favorito do grupo, para segundo plano.
Flávio já tem se comportado como pré-candidato a presidente, negando as especulações de recuo, assim como dialogando com partidos de centro-direita para garantir alianças em torno da sua candidatura.
